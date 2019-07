MR wil inbreken in Brusselse onderhandelingen

Didier Reynders, Brussels kopstuk en federaal vicepremier voor de Franstalige liberale partij MR, vindt dat zijn partij moet worden betrokken bij de regeringsonderhandelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De pogingen van de PS en Ecolo om in Wallonië een regering te vormen zonder de MR zijn mislukt, waardoor de twee linkse partijen nu toch gaan praten met de liberalen. Daarom vraagt Reynders dat de MR ook bij de Brusselse regeringsonderhandelingen wordt betrokken. 'Dat zou logisch zijn', zei hij vrijdag voor aanvang van de federale ministerraad.

'Strikt rekenkundig is het niet nodig', beseft Reynders. 'Maar gezien de banden tussen Wallonië en de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap, red.) zou dat getuigen van politieke coherentie', vindt hij.

In Brussel zitten de PS, Ecolo, DéFI, one Brussels-sp.a, Groen en Open VLD al langer samen voor de vorming van een nieuwe Brusselse regering. De landing lijkt daar zelfs al in zicht. Een eerdere poging van Open VLD om ook de Franstalige zusterpartij MR mee aan boord te hijsen mislukte, maar nu ruikt de MR een nieuwe kans.