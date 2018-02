Morsen met belastinggeld, een sport in Brussel

De schandalen die telkens opnieuw opduiken in Brussel tonen aan dat er in onze hoofdstad onvoorzichtig wordt omgesprongen met belastinggeld. Om daarmee komaf te maken is er maar één oplossing: de vleugels van de 19 Brusselse baronieën knippen en slechts één beslissingsniveau overhouden, het Brussels Gewest.

Stel u voor: u bent de eigenaar van een informatica-bedrijf en daarnaast richt u een bedrijf op dat exact hetzelfde doet. Voor dat tweede bedrijf trekt u een zelfstandige aan die u gedurende 18 jaar 1.000 euro per dag betaalt. Weggesmeten geld? Uiteraard. Geen enkele ondernemer zou dat doen.

Nochtans is dat wat er in Brussel is gebeurd met de vzw Gial, die de informatica van de stad beheert. Die vzw bestaat naast de bestaande informaticadiensten van het Brussels Gewest. Vorige week raakte bekend dat de directeur van Gial gedurende 18 jaar tot 1.000 euro per dag factureerde als consultant. In het geval van de ondernemer uit het voorbeeld ging het om eigen geld, hier om belastinggeld.

Het is symptomatisch voor de manier waarop Brussel bestuurd wordt. Enerzijds heb je het Brussels Gewest, dat volle bevoegdheden heeft. Daarnaast heb je de stad Brussel, die zelf haar eigen vzw’s heeft die exact hetzelfde doen als het gewest. Waaronder dus de vzw Gial.

En zo zijn er nog tal van voorbeelden van dubbele structuren. Zo raakte afgelopen week bekend dat de topman van Brinfin, dat de schulden van de 19 Brusselse gemeenten beheert, 300.000 euro per jaar verdient. Maar eigenlijk is dat een overbodige boîte, gezien ze exact hetzelfde doet als het Brusselse Agentschap voor de Schuld. Intussen is beslist om Brinfin op te doeken, maar sinds 2003 heeft de topman wel elk jaar een loon van 300.000 euro gekregen.

Schandaal te veel

Ook in de federale regering wordt met verbazing gekeken naar wat zich in Brussel afspeelt. ‘Wij hebben dringend een consultant nodig voor een tijdelijke opdracht. Die vraagt 800 euro per dag. Dat blijkt niet mogelijk. En in Brussel kan dat wel, en dan nog gedurende 18 jaar’, klinkt het op een federaal kabinet.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) reageerde laconiek op de toestand bij Gial. ‘Niemand heeft iets gezien, omdat dat toen het systeem was.’ Op de suggestie dat er sprake is van schijnzelfstandigheid omdat iemand 18 jaar lang betaald is als zelfstandige, antwoordde hij al even laconiek.‘Schijnzelfstandigheid? Onze hele maatschappij is georganiseerd met schijnzelfstandigen. Wat is Uber, denkt u? Het was hier niet de bedoeling om mensen dikke vergoedingen te geven om niets te doen. Het ging erom met competente mensen te kunnen werken.’

Karine Lalieux, PS-schepen in Brussel, die het contract in 2000 samen met de directeur van de vzw Gial ondertekende noemde de 1.000 euro per dag ‘marktconform’. Dat zal het vast zijn voor een opdracht van een paar dagen. Maar voor 18 jaar?

Voor de Franstalige socialisten is dit stilaan het schandaal te veel. Eerst was er de Publifin-affaire, waarbij zitpenningen werden betaald aan mandatarissen voor vergaderingen die nooit hadden plaatsgevonden. Vervolgens bleek dat de Brusselse PS-burgemeester Yvan Mayeur gedurende jaren ruim 100.000 euro aan zitpenningen had gekregen, geld dat eigenlijk bedoeld was voor de opvang van daklozen in Brussel. En nu zijn er de vzw Gial en Brinfin, waar met belastinggeld gemorst wordt.

Far West

Schermvullende weergave Didier Reynders. ©Photo News

‘Brussel is de politieke Far West van Europa’, reageerde N-VA-staatssecretaris Theo Francken. De N-VA hoopt stilletjes bij de volgende verkiezingen de grootste Vlaamse partij te worden in Brussel en zo aan de macht te komen.

Brussels Open VLD-minister Guy Vanhengel blokte dat afgelopen week evenwel af. ‘De N-VA is niet geschikt om in Brussel te regeren, omdat ze Brussel niet als gewest wil beschouwen.’

Waarop MR-topman Didier Reynders antwoordde: ‘In tegenstelling tot de Open VLD van Vanhengel is de N-VA niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt in Brussel.’ Lees: Open VLD zit mee in het bestuur en is dus mee verantwoordelijk voor de schandalen.

Het is allemaal onderdeel van de politieke strijd die zich afspeelt met het oog op de verkiezingen. Reynders hoopt Brussels minister-president te worden in 2019 en rekent daarbij op de steun van de N-VA. Samen hopen ze erin te slagen om eindelijk de PS aan de kant te schuiven.

Parijs

De vraag is echter of een andere coalitie in Brussel veel zoden aan de dijk brengt. Want zowat alle Franstalige partijen hebben de voorbije twintig jaar deel uitgemaakt van de meerderheid. Iedereen is dus mee verantwoordelijk.

Nochtans blijkt na de schandalen dat Brussel meer dan ooit nood heeft aan verandering, zonder taboes. Hoe meer schandalen er opduiken, hoe meer er gepleit zal worden voor de omvorming van Brussel tot één grote regio, waarbij de 19 gemeenten fuseren of de macht van de lokale baronieën wordt ingeperkt.

Voormalig Groen-politicus en kritische Brusselaar Luckas Vander Taelen pleitte er al voor om het Parijse model over te nemen. In Parijs heb je één burgemeester die het beleid voor de hele stad bepaalt en daarnaast lokale ‘mairies’ die een aantal uitvoerende taken behouden, maar wel in een strak hiërarchische verhouding.