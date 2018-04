N-VA stelt Brusselse lijsttrekkers voor

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken kondigde op een persconferentie in de bibliotheek Muntpunt elf lijsttrekkers aan. In Brussel-Stad komt Johan Van den Driessche op. Momenteel is hij fractieleider van de N-VA in het Brusselse parlement en ook het enige N-VA-lid in de Brusselse gemeenteraad. Andere bekende gezichten zijn Vlaams parlementslid Karl Verlouwe, die de lijst trekt in Ganshoren, en N-VA-ondervoorzitter Cieltje Van Achter, die opkomt in Schaarbeek.

Opvallend is ook de kandidatuur van Laurent Mutambayi. Mutambayi, adviseur van Francken, is lijsttrekker in Sint-Jans-Molenbeek. 'Op zich is het geen verrassing, want ik ben al jaren actief in Molenbeek en ik ben al jaren lid van de partij'. Mutambayi wil inzetten op veiligheid en identiteit en kan met zijn Congolese achtergrond mogelijk de Molenbeekse kiezers aanspreken. Naar aanleiding van de Europese verkiezingen in 2014 brak hij nog een lans voor de N-VA in Brussel.