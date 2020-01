N-VA stelt zich vragen bij verdeling geld voor Europese toppen in Brussel

Elk jaar krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een federale dotatie om de uitgaven te dekken die nodig zijn om de veiligheid te garanderen tijdens Europese topbijeenkomsten en andere evenementen die te maken hebben met de internationale en nationale rol die onze hoofdstad speelt. Bij de zesde staatshervorming is die dotatie fors opgetrokken van 25 naar 55 miljoen euro. Sindsdien heeft de Brusselse regering ook een maximale vrijheid om die miljoenen te besteden, omdat de transfer niet langer een ‘subsidie’, maar een ‘dotatie’ is.

Volgens het N-VA-parlementslid blijkt uit de cijfers dat het geld niet billijk wordt verdeeld over de Brusselse politiekorpsen. ‘Minister-president Vervoort liet me weten dat de Brusselse regering de dotatie verdeelt over de politiezones op basis van hun personeelsbestand’, zegt Vanden Borre. ‘Maar ik heb vastgesteld dat die verdeling niet billijk verloopt. De zes politiezones ontvingen gemiddeld 5.339 euro per personeelslid. De zone Polbru (Brussel Hoofdstad - Elsene, red.) spendeerde 36.830 uren aan de beveiliging van de Europese toppen in 2018. Toch kreeg die politiezone maar 4.371 euro per personeelslid.’