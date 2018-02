N-VA vraagt ontslag Brusselse schepen Lalieux

Open VLD zit in de hoofdstad in de meerderheid met de PS. De liberale staatssecretaris Philippe De Backer verklaarde eveneens bij VTM dat dit soort praktijken absoluut niet aanvaardbaar is en dat het goed is dat die 'stal wordt uitgemest'. De Backer gaat niet meteen in op de vraag of Open VLD nog met de PS samen kan besturen in Brussel.