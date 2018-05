Net Brussel krijgt illegale staatssteun

Net Brussel, dat verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval, is veroordeeld voor het onrechtmatig gebruik van openbare middelen.

Dat schrijft L'Echo dinsdag na een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. 'Het is niet enkel het afval dat stinkt bij Net Brussel. Samen met Ecolo kaartten we al twee jaar het enorme wanbeheer bij het agentschap aan. De Brusselse regering bleef steeds haar kop in het zand steken. Komt daar eindelijk een einde aan?', vraagt Brussels Parlementslid voor Groen, Annemie Maes.

Go4Circle, de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking, maakte de zaak in maart 2017 aanhangig. 'Net Brussel heeft een duidelijke opdracht. Het staat in voor de inzameling van huishoudelijk afval, de openbare netheid en het toezicht op zwerfvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', stelt Werner Annaert, algemeen directeur van Go4Circle, dinsdag.

'Maar daarnaast voert het Agentschap ook commerciële activiteiten op Brussels grondgebied uit. Bedrijven sloten liefst 18.000 contracten met Net Brussel af voor de inzameling van hun bedrijfsafval.'

Lagere subsidies

Go4Circle beschuldigde Net Brussel ervan geen idee te hebben van de precieze kosten van het beheer van het bedrijfsafval. Omdat er geen controle is op de contracten voor bedrijfsafval, geen weging van de afvalstoffen en geen boekhoudkundige basis voor de aangekondigde tarieven besloot de rechtbank Agentschap Brussel te veroordelen, luidt het.

In het Brussels Parlement had de oppositie kritiek geleverd op het feit dat Net Brussel niet over een analytische boekhouding beschikte. Daardoor was het niet mogelijk te controleren of de subsidies enkel gebruikt werden voor het verwerken van het huishoudelijk afval, of dat een deel ook ging naar de verwerking van het bedrijfsafval.

De rechtbank eist geen terugbetaling van de verkregen subsidies om te voorkomen dat de taken van openbaar nut in gevaar komen, stelt Go4Circle nog. Ze legt een daling van de subsidies met 20 procent op, wat overeenkomt met het geschatte gebruik van openbare middelen voor het beheer van bedrijfsafval. De privaatrechtelijke sector wijst er bovendien op dat het Brussels Gewest Europa op de hoogte moet stellen van de dotatie van 165 miljoen euro aan het agentschap Net Brussel, wat volgens haar nog tot verrassingen kan leiden.

Verbranden