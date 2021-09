Nieuw overleg over vliegroutes Brussels Airport

De federale regering wil dat burgemeesters en Brussels Airport met elkaar gaan praten over de vluchtroutes. Ze richt daarvoor een overlegplatform op met een bemiddelaar. Maar meteen zijn daar al de eerste sceptische reacties.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) neemt voor het eerst sinds jaren weer initiatief in het dossier over de vluchtroutes vanaf Brussels Airport. Op 2 september kregen tientallen Brusselse, Vlaams-Brabantse en Waals-Brabantse burgemeesters een uitnodiging om deel te nemen aan een overlegplatform over de luchthavenactiviteiten. Ook Brussels Airport, het Brussels Gewest en een bemiddelaar van de luchthaven zitten in dat overleg. Een externe, onafhankelijke mediator leidt de gesprekken.

Brusselaars wachten al jaren op concrete maatregelen. Ridouane Chahid Burgemeester Evere

'Ik wil ruimte creëren voor open discussie, waarin iedereen zijn bezorgdheden en voorstellen op tafel kan leggen over de exploitatie van de luchthaven, de vliegroutes het gebruik van de landingsbanen en technische oplossingen om de impact van vliegverkeer te verminderen', schrijft Gilkinet in de brief.

Het overlegplatform is ook een antwoord op een vonnis uit 2018 van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Die oordeelde dat Brussels Airport de vliegroutes moet herinrichten en daarover met de deelstaten moest overleggen in een 'Staten-Generaal van de luchthaven'.

Scepsis

Een eerste vergadering staat gepland op 30 september. Maar meerdere burgemeesters reageren nu al sceptisch. Benoît Cerexhe (cdH), de burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, wijst erop dat beroep is aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg. Daarnaast is er nog geen effectenstudie, die de staat volgens een ander vonnis moest uitvoeren. 'Die moet ons verduidelijken wat de impact is van de activiteiten van de luchthaven, de keuze van de vliegroutes en verlenging van de landingsbanen.' De minister zegt dat het vonnis uit 2018 ondanks het hoger beroep uitvoerbaar is.