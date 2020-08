Nog geen algemene mondmaskerplicht in Brussel

Het Brussels gewest gaat een algemene mondmaskerplicht invoeren voor de hele regio wanneer het aantal besmettingen de drempel van 50 per 100.000 inwoners overschrijdt. Nu zit dat aandeel nog op 38 per 100.000 inwoners over het hele gewest heen.

Dat heeft de Gewestelijke veiligheidsraad van Brussel donderdag aangekondigd. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) zaten er vandaag samen met de 19 Brusselse burgemeesters. In 17 van die gemeenten is de alarmdrempel ondertussen overschreden, zo blijkt uit gegevens van Sciensano. Daar zijn dus meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners.