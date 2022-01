Nog geen omikronpatiënten in Brusselse ziekenhuizen

De omikronvariant veroorzaakt ook in Brussel recordaantallen coronabesmettingen, maar de situatie in de ziekenhuizen is nog onder controle. Op de intensieve zorgen ligt momenteel niemand met omikron.

De Brusselse testcentra nemen sinds de doorbraak van van omikron recordaantallen coronatests af. Het gewest is goed voor zowat 11.400 testen per dag. Een op de vijf afgenomen tests is positief.

De afgelopen twee weken testten 3.005 mensen in Brussel op de 100.000 positief op het coronavirus. Het grootste aantal besmettingen doet zich voor bij mensen tussen 20 en 40 jaar oud. De R-waarde in Brussel, of het reproductiegetal, bedraagt 1,45.

De hoge besmettingsgraad vertaalt zich voorlopig niet in een overrompeling van de ziekenhuizen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg de afgelopen week van 350 naar 450. Op de intensieve zorgen is er sprake van een lichte daling, van 100 naar 85 à 90. 'We krijgen het signaal van de ziekenhuizen dat op intensieve zorgen vooral mensen liggen met de deltavariant', zegt de Brusselse coronamanager Inge Neven. 'Mensen met de omikronvariant blijven maar kort in het ziekenhuis, en schuiven minder door naar intensieve zorg.'

Niet gevaccineerd

De helft van de patiënten die voor Covid-19 is opgenomen in een Brussels ziekenhuis is niet gevaccineerd. 73 procent van de Brusselaars boven de 18 kreeg inmiddels al twee prikken. 308.000 mensen hebben ook een boosterprik gekregen, ofwel 32 procent van de 18-plussers. Van de 65-plussers kreeg al 80 procent een booster.

Brussel is net als Vlaanderen begonnen met de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. Zij kunnen in zeven vaccinatiecentra en in verschillende ziekenhuizen met een kinderafdeling een prik krijgen. Tijdens de proefperiode kregen 114 kinderen per dag een vaccin. Dat waren er meer dan de overheid had verwacht.