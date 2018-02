Nog meer verdachte facturen bij Brusselse vzw Gial

Bij Gial, een vzw van de stad Brussel, gaat de storm niet liggen. Nu duiken er voor 2,2 miljoen euro verdachte facturen op, schrijft de Brusselse nieuwssite Bruzz op basis van een audit.

Gial werd in 1993 opgericht om de informatica van de stad Brussel te beheren.

Bij de vzw werkten eind 2016 118 mensen. Dat de vzw überhaupt bestaat is niet onbesproken, omdat ook het Brussels Gewest gelijkaardige informaticadiensten ter beschikking stelt van de negentien Brusselse gemeenten. Gial haalt ondertussen een omzet van 128 miljoen euro.

Snoepreisjes

Om de schandalen rond Gial te begrijpen, moeten we enkele jaren terug, toen Yves Vander Auwera, directeur was bij de vzw. Hij kwam in opspraak voor reizen naar Frankrijk en de VS. Zelf spreekt hij van studiereizen, maar een werknemer beschuldigde hem van snoepreisjes.

Het ontslag - dat door Vander Auwera aangevochten wordt - leidde tot een audit bij Gial,

De audit bracht aan het licht dat Gial-directeur Michel Leroy achttien jaar lang aan een tarief van 1.000 euro per dag bijverdiende als consultant voor Gial. Hij deed dat via zijn managementvennootschap 'Altera Via', gevestigd in de Rue De La Blanchisserie in Eghezee, waar de resultatenrekening jaarlijks een brutowinstmarge van rond de 55.000 euro vermeldt.

Problematisch was bovendien dat bij de toewijzing van dat consultancy-contract de wet op de overheidsopdrachten niet is gerespecteerd en het contract voor onbepaalde duur is afgesloten. Mary-Odile Lognard, sinds augustus 2017 directrice van Gial, reageerde daarop dat je 'gedurende een of twee weken kunt samenwerken met een consultant aan die prijs, maar niet achttien jaar lang.'

'Gangbare prijzen'

Brussels PS-schepen Karine Lalieux, die als laatste haar handtekening zette onder het contract, spreekt van 'gangbare prijzen op de concurrentiële markt'. Samen met haar opvolger als voogdijschepen boven Gial, Mohamed Ouriaghli, zegt ze te betreuren dat de audit politiek wordt gebruikt.

Vander Auwera zegt ondertussen dat het consultancy-contract voor Michel Leroy de echte reden was voor zijn ontslag, en de studiereizen een drogreden.

87 procent uitgaven In de periode 2015-2016 zijn slechts 87 procent van de uitgaven duidelijk wettelijk toegestane én aanwijsbaar efficiënte uitgaven. Dat betekent dat dertien procent van de uitgaven, of 2,2 miljoen euro, verdachte facturen vormen.

Volgens de Brusselse media-organisatie Bruzz toont de audit aan dat er nog meer problematische dingen gebeurden. In de periode 2015-2016 zijn slechts 87 procent van de uitgaven duidelijk wettelijk toegestane én aanwijsbaar efficiënte uitgaven. Dat betekent dat dertien procent van de uitgaven, of 2,2 miljoen euro, verdachte facturen vormen.

Woordvoerder Mayeur

Maandag bleek dat de woordvoerder van Gial, een voormalige journalist van Le Soir, een jaar lang niet werkte voor de vzw. Hij werd gedetacheerd naar het kabinet van burgemeester Yvan Mayeur, die na de aanslagen van maart 2016 extra mankracht nodig had voor de communicatie van de stad. Schepen Mohamed Ouriaghli bevestigde dat.

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) laat de fiscus nu een onderzoek voeren naar Gial, onder meer naar de schijnzelfstandigheid van Michel Leroy.