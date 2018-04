Noordrand loopt vast op politiek imbroglio

Omdat de gewesten elkaar het licht in de ogen niet gunnen, zit er amper schot in een reeks geplande mobilteitsinvesteringen in Brussel en de Rand. Vlaanderen kan niet verder met de geplande megawerken aan de Ring.

Geluidsoverlast

‘Aanvankelijk zat het Eurostadion ook in het akkoord. Nu dat verhaal afgelopen is, valt er voor Brussel nog weinig te rapen. De ‘what’s in it for me’ is weg’, stelt een ingewijde. Bovendien doet Brussel balorig door de ruzie met Vlaanderen over de geluidsoverlast rond de luchthaven.