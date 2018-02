Nu ook tumult over vergoedingen Brussels Expo

Oppositiepartijen spreken over vergoedingen die 'buiten proportie zijn' bij een vzw van de stad Brussel.

Het blijft onthullingen regenen over hoge vergoedingen bij Brusselse vzw’s. Nu blijken de leden van de raad van bestuur van Brussels Expo, de vzw waarmee onder meer de paleizen op de Heizel worden bestuurd en die gelinkt is aan de stad Brussel, meer dan 700.000 euro per jaar te verdienen.