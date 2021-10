Onduidelijkheid over mondmaskerplicht op de werkvloer in Brussel

Terwijl in Vlaanderen mondmaskers op de werkvloer niet langer verplicht zijn, blijven ze dat in Brussel wel. Maar voorlopig ontbreekt daarvoor een wettelijke basis.

Sinds vrijdag 1 oktober zijn in België mondmaskers niet langer verplicht op de werkvloer. Ze blijven wel sterk aanbevolen als er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Regio's die strenger willen zijn, kunnen dat, bijvoorbeeld als de epidemiologische situatie dat vereist.

In Brussel blijft de mondmaskerplicht op de werkvloer daarom nog even bestaan. Alleen is daar geen juridische basis voor. Het politiebesluit dat de verplichting moest regelen, voorziet wel een mondmaskerplicht in winkels, de horeca, musea en bioscopen, maar rept met geen woord over de werkvloer. Een gelijkaardig politiebesluit voor Luik doet dat wel.

Werkgeversorganisaties klagen dat daardoor onnodige onduidelijkheid ontstaat. 'We hebben de Brusselse regering meermaals om uitleg gevraagd, maar we botsen op radiostilte', zegt Jan De Brabanter van de Brusselse werkgeversorganisatie Beci. 'We hadden verwacht dat er met de specifieke situatie in Brussel wel richtlijnen zouden komen. Maar 1 oktober is gepasseerd en we hebben niets gehoord.'

Lastig parket

Het uitblijven van een juridische basis brengt volgens De Brabanter werkgevers in een lastig parket. 'Stel dat er pendelaars vanuit Vlaanderen in Brussel komen werken en dat die weigeren om een mondmasker te dragen, welke basis heb je als werkgever om dat toch te verplichten? Die onzekerheid stoort ons.'

Ook Unizo Brussel verwacht dat er nog vragen van leden zullen komen. 'We hebben aan het kabinet van minister-president Rudi Vervoort laten weten dat ze iets vergeten zijn', zegt woordvoerder Anton Van Assche. 'Het is spijtig dat ze ons niet op voorhand geraadpleegd hebben, want dan hadden we hen daar zeker op gewezen.'

Van Assche nuanceert wel dat het aantal getroffen bedrijven beperkt is, omdat de situatie voor de winkels en de horeca bijvoorbeeld wel duidelijk is. 'Bovendien is telewerk in Brussel nog altijd aangeraden, dus voor een aantal werkgevers zal er niet zoveel veranderen.'