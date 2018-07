Ongeziene veiligheidsoperatie voor NAVO-top

Voor de NAVO-top van volgende week, mét de Amerikaanse president Donald Trump, worden 10.000 politiemensen en 1.000 militairen ingezet. Heel wat bedrijven sluiten de deuren wegens amper bereikbaar.

De top vindt komende woensdag en donderdag plaats.

‘We proberen Brussel zo veel mogelijk open te houden’, zegt Ilse Van de keere, de woordvoerster van de Brusselse politie. ‘Maar er zijn wel veiligheidsperimeters ingesteld, waar niemand zonder doorlaatbewijs door mag. De bedrijven in de veiligheidszones hebben we half juni al gecontacteerd om hen te informeren.’

Thuiswerk

Bedrijven rond het NAVO-hoofdkwartier zijn twee dagen niet of nauwelijks bereikbaar.

Vele sluiten dan ook de deuren, vernam De Tijd. Zo ook het IT-bedrijf IBM Belux. Maar dat wil daar niets over kwijt.

Toyota Motor Europe, waar 800 mensen werken, houdt de kantoren dicht. ‘Wie echt moet vergaderen, kan nog altijd terecht in onze O&O-vestiging in Zaventem. Maar aangezien daar niet zoveel plaats op overschot is, vragen we onze werknemers thuis te werken of vrij te nemen’, zegt woordvoerder Aurélie Gerth. ‘Slechts enkele diensten, zoals logistiek en IT, zullen wel in Evere actief zijn. Voor hen hebben we doorgangspasjes aangevraagd.’

Worldline, de specialist in elektronisch betalen waar 1.200 mensen werken, heeft voorzieningen getroffen. ‘We mogen zonder pasje passeren, omdat we net buiten de perimeter vallen. Maar we stimuleren de mensen om thuis te werken of vrij te nemen, omdat het verkeer ernstig verstoord zal zijn. Veel mensen doen dat ook. Klanten en leveranciers hebben geen toegang’, luidt het.

Jubelpark

Niet alleen rond het NAVO-hoofdkwartier worden de straten afgezet, ook de zone rond de Amerikaanse ambassade aan het Warandeparkt en het parlement wordt afgesloten.

Dat geldt ook voor het Jubelpark, omdat daar vergaderd wordt. Enkel de buurtbewoners mogen door, tenzij men een doorgangspas bij de politie heeft aangevraagd en gekregen. De horecazaken binnen de perimeters, moeten hun terrassen binnen zetten. Leveringen zijn niet mogelijk.

Recordaantal agenten

Wegens het grote aantal veiligheidsperimeters wordt voor deze top een recordaantal politiemensen ingezet. Het gaat om 10.000 agenten, terwijl dat er bij de NAVO-top vorig jaar slechts 3.500 waren. Bovendien krijgt de politie dagelijks nog versterking van 1.000 militairen.

Volgens het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaat het om een ongeziene veiligheidsoperatie, omdat enkele evenementen samenvallen.

Zo wordt op 11 juli ook de Vlaamse feestdag gevierd. En de muziekfestivals Werchter en Dour vinden in dezelfde periode plaats. En op 11 juli is het de halve finale van de wereldbeker voetbal. Bovendien staken de cipiers, waardoor politiemensen hen moeten vervangen. Maar volgens het kabinet-Jambon is de puzzel gelegd.

Reyerslaan

De Amerikaanse president Donald Trump brengt voor zijn bezoek aan de NAVO-top zijn eigen sluipschutters mee. militaire bron

De onderhandelingen met de VS zijn afgerond, luidt het in militaire kringen.

President Trump brengt opnieuw zijn eigen mensen mee. Bij de vorige NAVO-top ging het om zo’n 1.000 mensen, onder wie veel stafmedewerkers, maar ook veiligheidsmensen en sluipschutters. Die vatten vorige keer post op het VRT-gebouw aan de Reyerslaan, van waaruit ze de invals- en de uitvalswegen naar het NAVO-hoofdkwartier in het vizier hadden. Ook nu zullen Amerikaanse sluipschutters meekomen, al staan die wel onder Belgisch bevel, is te horen in militaire kringen.