Onrust in Anderlecht nu agenten vrijuit gaan voor dood jongere

Tijdens de lockdown in het voorjaar was het woelig in Anderlecht nadat een jongen was omgekomen bij een aanrijding door een politiecombi.

Een 40-tal jongeren heeft donderdagavond het gemeentehuis van Anderlecht in Brussel bekogeld met stenen en molotovcocktails. De aanleiding is de buitenvervolgstelling van twee agenten voor de dood van een 19-jarige in het voorjaar.

De politie is ter plaatse en houdt de situatie in de gaten, klinkt het. Meer dan waarschijnlijk zijn de incidenten een reactie op het nieuws dat het Brusselse parket besloten heeft de agenten die betrokken waren bij het overlijden van de jonge Adil, in april, niet te vervolgen.

De 19-jarige Adil kwam om het leven toen hij tijdens een achtervolging in Anderlecht frontaal botste met een politievoertuig. Volgens het parket reed dat politievoertuig aan een lage snelheid, terwijl Adil sneller reed dan toegelaten en zijn motorhelm niet correct droeg. Een dag na zijn dood braken onlusten uit op het Raadsplein in Anderlecht uit protest tegen het politieoptreden.

Voorzorgen

Donderdagvoormiddag raakte bekend dat het parket zou vragen om de betrokken agenten buiten vervolging te stellen. In de loop van de dag bleef het rustig in Anderlecht, maar de lokale politie nam haar voorzorgen. Verschillende politiepelotons van de lokale en de federale politie stonden paraat, terwijl de federale politie versterking bood met een waterkanon en een helikopter.