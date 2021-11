Ook Gatz betwijfelt of Brusselse stadstol er voor 2024 komt

Dat Brussel deze legislatuur zijn slimme kilometerheffing invoert, wordt almaar onwaarschijnlijker. Na Brussels minister-president Rudi Vervoort stelt ook minister van Financiën Sven Gatz dat 2024 moeilijk haalbaar wordt.

Komt de Brusselse stadstol er al in 2022 of pas na de volgende verkiezingen? De Brusselse regering buigt zich deze week over het lot van haar slimme kilometerheffing, die het omdoopte tot SmartMove. Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD) twijfelt er evenwel aan dat die deze legislatuur nog het levenslicht ziet. Eerder uitte ook minister-president Rudi Vervoort (PS) twijfels bij een invoering voor 2024.

Vorige week stelde de Raad van State in een langverwacht advies dat Brussel de stadstol in principe op eigen houtje kan invoeren. Dat is een belangrijk duwtje in de rug, want vanuit Vlaanderen en Wallonië kwam er forse kritiek nadat Brussel zijn plannen had bekendgemaakt. Vlaamse en Waalse pendelaars moeten de heffing betalen, terwijl ze - in tegenstelling tot de Brusselaars - geen lagere verkeersbelastingen in ruil krijgen.

De Raad van State drong wel aan op overleg tussen de deelstaten. Dat strookt met de lijn van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen), die er altijd naar heeft gestreefd SmartMove met instemming van Wallonië en Vlaanderen in te voeren.

Belangenconflicten

Als het gewest doorzet met de plannen komt 1 januari 2022, de oorspronkelijke deadline voor SmartMove, sowieso te vroeg. De technologie staat op punt om de stadstol in de loop van 2022 in te voeren, maar Gatz rekent erop dat dat ten vroegste begin 2023 gebeurt. 'En dan gaan we ervan uit dat we dat zonder akkoord met de andere deelstaten doen', zegt Gatz.