Ook Rudi Vervoort besmet met corona

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft donderdag positief getest op corona. De PS'er had deze week nog contact met de andere ministers-presidenten en de premier.

Het kabinet van Vervoort laat weten dat de minister-president geen symptomen heeft en het goed stelt. Het bekijkt met welke kabinetsmedewerkers Vervoort de afgelopen week nauw contact had en plaatst hen preventief thuis.

Dinsdag vond er nog een overlegcomité plaats over de coronacrisis. Daar waren samen met Vervoort alle regeringsleiders van dit land aanwezig: onder meer premier Alexander De Croo (Open VLD), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), de minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) en ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

De entourage van de premier laat weten er op het overlegcomité geen nauw contact was tussen de verschillende ministers. Dat overleg vond plaats in een grote zaal in het Egmontpaleis waar er voldoende afstand kan gehouden worden. Bovendien droegen alle aanwezigen een mondmasker.