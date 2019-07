Open VLD legt Brusselse formatie even stil

De Brusselse regeringsonderhandelingen lopen vertraging op omdat de liberalen opnieuw vragen de MR nog aan boord te nemen. Het blijft wel de bedoeling de regeringsonderhandelingen de komende dagen af te ronden.

In Brussel wordt al enige tijd onderhandeld over een nieuwe regering met PS, Ecolo en Défi aan Franstalige kant en Groen, Open VLD en sp.a aan Nederlandstalige kant. Het was de bedoeling die Brusselse onderhandelingen vandaag af te ronden zodat de partijen dinsdag het regeerakkoord aan hun achterban konden voorleggen.

Maar dat was zonder Open VLD gerekend. Er zijn volgens de partij nog een aantal inhoudelijke discussiepunten met Ecolo en de liberalen hebben ook opnieuw de vraag gesteld om de MR, de Franstalige liberalen, in Brussel mee aan boord te hijsen. Open VLD had die vraag eerder al gesteld en botste toen op een njet van de PS. Open VLD liet daarop haar eis vallen en schoof toch mee aan de Brusselse onderhandelingstafel.

Nu liggen de kaarten anders, luidt het. In Wallonië kijkt de PS nu ook richting de MR. Brussels MR-kopstuk Didier Reynders vindt om die reden dat zijn partij ook bij de Brusselse regering moet worden betrokken. 'Strikt rekenkundig is het niet nodig', zei Reynders vorige week. 'Maar gezien de banden tussen Wallonië en de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap, red.) zou dat getuigen van politieke coherentie', vindt hij.

De vraag is of in Wallonië een regering zal worden gevormd met PS, MR èn Ecolo. Als dat het geval is, is het volgens de liberale logisch om die coalitie te weerspiegelen in Brussel en de MR dus nog mee aan boord te nemen.

Al erkennen de liberalen wel dat het uiteindelijk de Franstalige partijen zijn die hierover moeten beslissen. Open VLD wou enkel de vraag opnieuw opwerpen. Om die reden hebben de liberale onderhandelaars Guy Vanhengel en Sven Gatz ook ingestemd met de persmededeling van de Brusselse formateur waarin staat dat het doel blijft om de Brusselse regering voor 21 juli te installeren.