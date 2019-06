Open VLD nog niet aan tafel Brusselse regeringsvorming

Open VLD wil met de Brusselse formateurs spreken voor ze begint te onderhandelen. Eerder pleitten de liberalen ervoor ook de MR bij de Brusselse regeringsvorming te betrekken.

De Brusselse regeringsonderhandelingen beginnen normaal gezien vandaag. Aan Franstalige kant gaat het om de PS, Ecolo en Défi en aan Nederlandstalige kant zijn Groen, Open VLD en de sp.a aan zet.

Maar Open VLD wil dat ook de Franstalige liberalen van de MR in de Brusselse regering zitten. De partij had daar eerder al op gehamerd, maar de PS weigert Ecolo voor de MR in te ruilen. Onderhandelaar Sven Gatz (Open VLD) vraagt nu een onderhoud met de Brusselse formateurs Rudi Vervoort (PS) en Elke Van den Brandt (Groen) voor de partij aan tafel gaat. Dat bevestigt de woordvoerder van de partij na het partijbureau.

Aparte meerderheden

In Brussel is het de traditie dat beide taalgroepen apart een meerderheid vormen en daarna samen over een Brussels regeerakkoord onderhandelen. Dat de Nederlandstaligen zich in de keuze van de Franstalige partijen mengen, is volgens de PS ongezien.