Open VLD wil MR in Brusselse coalitie helpen

De Brusselaars van Open VLD moeten van de partijtop temporiseren bij de regeringsonderhandelingen in de hoofdstad. Geen Brusselse regering zonder de MR, is de boodschap.

In Brussel is langs Nederlandstalige kant sinds vorige week een deal tussen Groen, de sp.a en Open VLD om aan de Brusselse regeringsonderhandelingen te beginnen.

Traditiegetrouw doet de Brusselse Open VLD zijn eigen ding in de aparte Brusselse context. Maar op het partijbestuur maandag kregen de Brusselse bazen Guy Vanhengel en Sven Gatz het marsorder van voorzitter Gwendolyn Rutten en de rest van de partijtop om op de rem te gaan staan en het tempo van de onderhandelingen niet op te drijven. Ondanks wat tegenstribbelen was de boodschap duidelijk: Open VLD heeft zich in Brussel vastgeklonken aan de MR. Het is samen uit, samen thuis.

Schrik

Het is duidelijk dat de schrik er goed in zit bij de Franstalige liberalen dat ze er weer niet bij zullen zijn, ondanks allerlei geruchten dat de PS en de MR elkaar zullen vinden. Bij de vorige coalitievorming in 2014 is de MR zowel in Wallonië als in Brussel aan de kant geschoven. De partij kon zich in Wallonië pas drie jaar later aan boord hijsen nadat het cdH de coalitie met de PS opblies na een reeks schandalen rond de Waalse socialisten.

De schrik blijkt ook uit een oproep van de MR vorige week aan Open VLD. Het nieuwe Brusselse parlementslid David Leisterh, tot de verkiezingen medewerker op het kabinet van de Brusselse MR-chef Didier Reynders, deed in de pers een oproep aan Open VLD niet zonder de MR in een Brusselse coalitie te stappen. 'Er is een sterkere as nodig van de Brusselse liberale familie. Voor de rest zijn er alleen linkse partijen die Brussel regeren', klonk het.

In Wallonië en Brussel is de MR allerminst incontournabel voor de coalities. PS en Ecolo kunnen in Wallonië een coalitie maken met het cdH, in Brussel is ook DéFI nodig om een meerderheid zonder de MR te vormen.

Initiatief

De PS heeft in Franstalig België als grootste partij op alle vlakken het initiatief. De Brusselse PS'ers Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort zien maandag DéFI en de marxistische PVDA/PTB, dinsdag is het de beurt aan het cdH. In Wallonië hebben PS-voorzitter Elio Di Rupo en Paul Magnette maandag een gesprek met het cdH en de PTB.

De vraag is hoelang Vanhengel kan of wil wachten. In het verleden deed Vanhengel in Brussel meestal zijn eigen zin. Vanhengel vormt overigens een tandem met Gatz, aan wie hij tijdens de legislatuur de fakkel zou doorgeven.