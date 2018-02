Opnieuw controverse over Brusselse vergoeding

De vennootschap die de schuld beheert van de Brusselse gemeenten betaalde zijn topman via een zelfstandigencontract 300.000 euro per jaar, zonder openbare aanbesteding.

De Brusselse vennootschap Brinfin kreeg begin jaren 90 de opdracht om de schulden te beheren van de 19 Brusselse gemeenten. Het is een filiaal van de GIMB, de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel, die ondernemingen financiert die rechtstreeks afhankelijk zijn van het Brussels Gewest.

In september meldde de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) in zijn algemene beleidsverklaring dat Brinfin opgedoekt wordt. Het personeel verhuist naar het Brusselse Agentschap voor de Schuld, omdat de regering meent dat de twee organen dubbel werk verrichten.

Volgens onze zusterkrant L’Echo heeft deze beslissing ook te maken met de hoofdrolspeler bij Brinfin. De beheerder van de vennootschap werkt sinds 2003 als zelfstandige voor Brinfin. Daar is geen openbare aanbesteding aan te pas gekomen.

Dat doet denken aan de controverse rond een andere Brusselse vzw, Gial, die de informatica van de stad Brussel beheert. De directeur van Gial, Michel Leroy, verdiende 18 jaar tot 1.000 euro per dag via een contract als consultant. Ook dat was niet volgens de regels, bleek uit een audit. Als gevolg daarvan is Leroy ontslagen.

BTW inbegrepen

In het geval van Brinfin kreeg de beheerder, Christian Vandercam, 300.000 euro per jaar, btw inbegrepen, bevestigt Serge Vilain, de woordvoerder van de GIMB. ‘Mochten we dit contract anno 2018 moeten gunnen, dan zou het wel via een openbare aanbesteding verlopen’, zegt de woordvoerder nog.

Hij voegt eraan toe dat de vennootschap de btw recupereert en dat Vandercam dus ongeveer 250.000 euro kost aan Brinfin. De totale jaarlijkse kosten van Brinfin bedragen iets meer dan 500.000 euro, waarvan zo’n 100.000 euro naar de lonen van twee personeelsleden gaat.

De woordvoerder van de GIMB ziet geen graten in het feit dat Vandercam als zelfstandige via zijn vennootschap CLCJ voor Brinfin werkt. ‘Christian Vandercam werkt al voor ons sinds 1993’, stelt Vilain. ‘De eerste tien jaar werkte hij als bediende. In 2003 heeft hij gevraagd om het zelfstandigenstatuut te krijgen. De raad van bestuur van Brinfin heeft dat unaniem aanvaard.’