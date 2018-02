Opnieuw ophef over Brusselse overheidsdienst

NEO, het enorme project om de Brusselse Heizelvlakte te herontwikkelen, werkt met schijnzelfstandigen, hoewel dat expliciet verboden is.

Dat bericht De Morgen vrijdag.

Eerst was er de affaire-Samusocial, waarbij Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) moest opstappen omdat hij zich verrijkt had op de kap van daklozen. Recent kwam de onthulling dat Gial, de informaticadienst van de stad Brussel, zijn directeur 18 jaar lang als consultant betaald had, tot 1.000 euro per dag. En nu lijken er ook soortgelijke onregelmatigheden plaats te vinden bij NEO.

Dat is een reusachtig project om op de Brusselse Heizelvlakte nieuwe woningen, kantoren en een shoppingcentrum te bouwen. Daarbij is een budget van ruim 1 miljard euro gemoeid.

De ordonnantie waarmee NEO opgericht werd, stelt expliciet dat het personeel via arbeidsovereenkomsten dient te worden aangeworven. Volgens De Morgen werkt NEO vandaag echter nog met vijf consultancy-overeenkomsten, en dat al gedurende 5 jaar, dus als onder de voorganger van NEO, EXCS.

De krant kreeg een factuur in handen van een ingenieur die in november 2016 via zijn bvba 27.225 euro factureerde. Gedurende meer dan vijf jaar factureerde hij maandelijks hetzelfde bedrag, wat doet vermoeden dat het niet om een tijdelijke consultancy-opdracht gaat. Ook drie andere ingenieurs en een juriste sturen maanden hun factuur via een vennootschap, voor meer dan 15.700 euro per maand.

De consultancy-opdrachten kwam voor het eerst naar boven in een rapport van het Rekenhof eind 2017 dat misbruik met kredietkaarten en onkostenvergoedingen vaststelde. Er stonden voor 240.000 euro aan consultancy-opdachten in de boeken, waarvoor nooit een openbare aanbesteding georganiseerd werd. 'Het Rekenhof geeft ons tot juli om ons in regel te stellen, wat we ook gaan doen', stelt CEO Henri Dineur in De Morgen.

Dineur, de ex-kabinetschef van gewezen Brussels minister-president Charles Picqué (PS), factureert zelf niet aan NEO. Hij wordt betaald door Brussels Expo, de stads-vzw die voorgezeten wordt door Brussels burgemeester Philip Close (PS). Die is ook voorzitter van NEO.

In de raad van bestuur van NEO zetelen de meerderheidspartijen van zowel het gewest als de stad Brussel. Minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) hebben een regeringscommissaris bij NEO, die de naleving van de ordonnantie moet controleren.

Oppositiepartij Groen laakt dan ook dat er toch schijnzelfstandigheid opduikt. Brussels parlementslid Arnaud Verstraete vraagt dan ook opheldering van minister-president Vervoort, die in december nog antwoordde dat er niets aan de hand was bij NEO. Verstraete vindt het onbegrijpelijk dat de regering-Vervoort dit soort zaken niet spontaan aanpakt.