Overheid betaalt zich blauw aan groene kantoren

De miljoenenaankoop door de Belgische overheid van twee klimaatneutrale kantoorgebouwen in Brussel doet vragen rijzen. Zeker nu telewerk de norm is geworden. ‘Dit is niet voor herhaling vatbaar. Er was geen grondig debat.’

Dure miskoop of duurzame investering? De slordige 310 miljoen euro die de Belgische overheid deze week op tafel moest leggen voor de aankoop van twee kantoorgebouwen in de Brusselse Noordwijk roept grote vragen op. Het gaat om de Möbius II-toren, een hypermoderne building van 42.896 m² waarin de Staatsveiligheid zou worden ondergebracht, en het Networks NØR-gebouw, 13.737 m² groot, bestemd voor het Crisiscentrum en het antiterreurorgaan OCAD.

Beide aankopen kregen eind november groen licht op de ministerraad en werden kort daarna in sneltreinvaart door het parlement geloodst. De leden van de commissie voor Begroting kregen op woensdagavond 1 december een sms’je dat de volgende dag een extra bijeenkomst was voorzien achter gesloten deuren met maar één agendapunt: de aanschaf van beide gebouwen. Nog diezelfde dag zouden de aankopen ook door de plenaire vergadering worden goedgekeurd.

De essentie De federale overheid heeft de afgelopen week 310 miljoen euro betaald voor twee hypermoderne kantoorgebouwen in Brussel. Daarbovenop komt nog 82,3 miljoen voor aanpassingswerken.

Critici vragen zich af de gebouwen in tijden van telewerk niet te groot zullen blijken.

Er is ook kritiek op de hoge prijs. Vastgoedexperts vragen zich af of de overheid met een huurcontract op lange termijn niet beter af was geweest.

Bij de Regie der Gebouwen en de regering wordt gezegd dat de prijs marktconform is.

‘Dat overviel ons’, zegt commissievoorzitter Joris Vandenbroucke (Vooruit). ‘Over de reden van de aankoop en de procedure werd wel informatie uitgewisseld, maar de gegevens over de prijs waren slechts summier. Als lid van de meerderheid gaf ik mijn vertrouwen, maar ik vind die manier van werken niet voor herhaling vatbaar. Er was geen grondig debat.’

Er moest niet alleen in zeven haasten een aanpassing van 310 miljoen euro worden goedgekeurd op de begroting van 2021. Daarbovenop komt 82,3 miljoen euro voor werkzaamheden die de twee gebouwen aanslagproof moeten maken. Twee derde daarvan wordt uit de ‘provisies’ van de federale overheid gefinancierd, de rest komt van de reserves van de Regie der Gebouwen.

Wenkbrauwen fronsen

De hoge prijs en de snelheid waarmee die miljoenentransacties werden afgerond, doen de wenkbrauwen fronsen, zelfs in de vastgoedbranche. Zeker in een periode waarin door corona en meer telewerk 20 à 40 procent minder kantoorruimte een norm lijkt te worden. Dat kan volgens kenners tot een derde meer leegstand in de komende jaren leiden.

De 23 verdiepingen hoge Möbius II-building - in de buurt van het Noordstation, net naast zijn tweelingbroer Möbius I, waar de verzekeraar Allianz onlangs zijn intrek nam - is een passiefgebouw met driedubbele beglazing dat het Breeam Excellent-label draagt. De Belgische staat kocht het voor 216,6 miljoen euro van de vastgoedgroep Immobel en de vermogensbeheerder Fidentia. Een totale investering die, inclusief de 58 miljoen euro aanpassingswerken, neerkomt op 6.413 euro per m².

Het tweede gebouw, Networks NØR, ook passief en Breeam-gecertifieerd, werd door Banimmo van de hand gedaan aan de Belgische overheid voor 93,1 miljoen euro. Inclusief de 23,5 miljoen euro voor veiligheidswerken komt het kostenplaatje daar neer op 5.812 euro per m². Beide aankopen werden door de Regie der Gebouwen gesloten op basis van een marktbevraging door gespecialiseerde vastgoedbrokers.

Zowel op het kabinet van voogdijminister Mathieu Michel (MR) als bij de Regie wordt ontkend dat buitensporig hoge bedragen zijn neergeteld voor beide kantoren. ‘Je zal me niet horen zeggen dat ze goedkoop waren, maar evenmin te duur’, zegt kabinetswoordvoerder Koen Peumans. ‘Dat zijn nu eenmaal de marktprijzen’, zegt Johan Vanderborght, de woordvoerder van de Regie. Beiden verwijzen naar een rapport van Jones Lang Lasalle, waarin sprake is van een gemiddelde prijs van 6.620 euro per m² voor verkochte kantoren in Brussel over de periode 2020-2021.

Neusje van de zalm

Toch valt het op dat een gelijkaardig gebouw in de Noordwijk, de Iris Tower, in juni dit jaar door Ghelamco aan de investeerder Deka Immobilien werd verkocht voor 205 miljoen euro, of slechts 5.000 euro per m². Die gloednieuwe kantoortoren, eveneens het neusje van de zalm inzake duurzaamheid, wordt verhuurd aan de Brusselse administratie (ruim 2.000 ambtenaren) voor een huurtijd van 18 jaar. Dat komt neer op een huurprijs van 150 euro per m², wat relatief goedkoop is.

Dit overviel ons. De gegevens over de prijs waren slechts summier. JORIS VANDENBROUCKE VOORZITTER KAMERCOMMISSIE BEGROTING

Het Duitse fonds Deka nam onder druk van de coronacrisis genoegen met een rendement van 3,25 procent, het laagste ooit in Brussel. Het was bereid dat te doen omdat de Brusselse overheid gezien wordt als een stabiele en betrouwbare huurder voor de lange termijn. Had de Belgische overheid ook niet beter voor een huurcontract gekozen en zo veel betere voorwaarden kunnen bedingen voor de Möbius II-toren of het Networks NØR-gebouw?

Vanderborght gelooft dat niet. ‘Het is momenteel onmogelijk op de Brusselse markt een nieuw passiefgebouw in de Noordwijk te huren tegen 150 euro per m², zelfs niet voor 29 jaar’, zegt hij. ‘De recentste huurtransacties in Brussel zijn duidelijk: 200 euro per m² is een minimum en de gemiddelde prijs is 235 euro.’

Onderhandelingspositie

Ingewijden wijzen erop dat de Belgische staat zijn onderhandelingspositie veel beter had kunnen uitspelen tegenover vastgoedspelers zoals Immobel of Banimmo. Een ruil van activa had bijvoorbeeld een betere win-win kunnen opleveren. Zo slaagde de verzekeraar Allianz erin van Immobel de Möbius I-toren voor amper 85 miljoen euro te kopen, omdat die aankoop gekoppeld was aan de overname van zijn vroegere zetel aan het De Brouckèreplein. Immobel en diens partner - CFE-dochter BPI - namen die site over om er op 55.000 m² kantoren, winkels en een hotel te ontwikkelen.