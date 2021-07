PS en Ecolo voeren druk op over hongerstaking sans-papiers

De kopstukken van de twee federale regeringspartijen PS en Ecolo blijft druk zetten op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Ze willen dat hij een ‘pragmatische, menselijke en waardige oplossing’ zoekt voor de hongerstakende sans-papiers. Dat schrijven ze in een open brief in Le Soir.

Zo’n 470 mensen zonder papieren zijn nu al 53 dagen in hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk en universiteitsgebouwen van de ULB en de VUB. Ze hopen met de actie een regularisatie af te dwingen.

Het is niet de eerste keer dat de PS en Ecolo proberen om de staatssecretaris te overtuigen ‘iets te doen’ voor de hongerstakers in Brussel. Maar tot nu toe kregen de linkse regeringspartijen geen steun van de rest van de Vivaldi-coalitie.

Wachten is niet langer een optie, gezien een catastrofe nabij is. Open brief van PS en Ecolo

Met een open brief voeren de PS en Ecolo de druk opnieuw op. ‘Wachten is niet langer een optie, gezien een catastrofe nabij is’, schrijven PS-voorzitter Paul Magnette, PS-vicevoorzitster Anne Lambelin en de twee covoorzitters van Ecolo, Rajae Maouane en Jean-Marc Nollet. ‘Zeker, het regeerakkoord voorziet geen collectieve regularisatie van mensen zonder papieren, maar dat rechtvaardigt in geen geval dat we mannen en vrouwen zonder perspectief in een wanhopige situatie laten zitten, met het risico dat ze sterven.’

Regularisatie

De partijkopstukken pleiten in de brief niet letterlijk voor een regularisatie. Ze dringen enkel aan op een ‘pragmatische, menselijke en waardige oplossing’ voor de hongerstakers. De twee linkse regeringspartijen zetten de deur eerder wel op een kier voor een vorm van regularisatie. Iets waar staatssecretaris Mahdi al sinds het begin van de hongerstaking niet van wil weten.

Een collectieve regularisatie is niet rechtvaardig. Sammy Mahdi Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

De staatssecretaris herhaalt dat standpunt donderdag in een opiniestuk in De Tijd. ‘Een collectieve regularisatie is niet rechtvaardig.’ Hij wil de dossiers van de hongerstakers op een individuele basis bekijken. Vandaag kunnen de hongerstakers daarvoor naar een ‘neutrale zone’ in Brussel. Daar krijgen ze informatie over de verblijfsprocedures en eventueel uitleg over de stand van zaken van hun eigen procedure.

Internationale steun

Naast de brief van de PS- en Ecolo-kopstukken ondertekenden ook 115 academici en internationaal bekende figuren een open brief om de hongerstakers te steunen, schrijft De Morgen. Onder hen de Amerikaanse filosofe en politiek activiste Angela Davis, de Amerikaanse taalkundige en activist Noam Chomsky en de Griekse oud-minister Yannis Varoufakis. Ze vinden dat de Belgische regering verkeerd reageert op de actie van de sans-papiers.