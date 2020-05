Parket opent onderzoek naar geweld tegen politie

De politievakbond VSOA deelde via Twitter beelden van geweld tegen agenten in Anderlecht.

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de mannen die agenten slaan in een filmpje dat door de politievakbond VSOA op Facebook werd gedeeld. Dat gebeurde toen ze in Anderlecht een arrestatie probeerden uit te voeren.

Op de beelden is te zien hoe de agenten tijdens hun werk geschopt en geslagen worden door omstaanders terwijl ze een man op de grond proberen te houden om hem te arresteren. De politiemannen worden omsingeld door andere mannen, die de verdachte proberen los te trekken en tegelijkertijd klappen uitdelen. De politievakbond VSOA deelde het filmpje op zijn Facebookpagina om aan te kaarten dat het zo niet verder kan voor de Brusselse agenten.

Wat denken jullie, Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega's het anders moeten aanpakken?

De vakbond viseerde de Brusselse politicus Pascal Smet (sp.a) en Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V). 'Wat denken jullie, Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega's het anders moeten aanpakken? Was dit een prioriteit?' Bij een incident in Anderlecht vorige maand kwam een 19-jarige jongen om het leven na een frontale botsing met een politiewagen. Toen had Dalle begrip gevraagd voor de situatie van veel jongeren.

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media veroordeelde wel meteen het geweld dat te zien is in het filmpje. 'Geweld tegen politie kan nooit. Daders moeten streng bestraft worden. Politiemensen werken vaak in moeilijke omstandigheden. Ze verdienen ons respect', schreef Dalle op Twitter.

Kordate aanpak

Vanuit de oppositie verweet Theo Francken (N-VA) premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) de situatie te laten betijen. 'Wat er in Anderlecht gebeurde is schokkend. Hoeveel alarmbellen moeten afgaan? De regering laat betijen. Zo kan het niet verder. Onze politiemensen verdienen beter. Kordate aanpak nu', schreef Francken op Twitter. CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi hekelde 'de oppositiespelletjes' van Francken.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stelde in een tweet dat zo'n houding niet kan. Hij nam de Franstalige krant Le Soir op de korrel, omdat die in een edito opgemerkt had dat er misschien een goede uitleg was waarom de politie werd aangevallen.

Bij de Brusselse fractie van de N-VA stelde Mathias Vanden Borre dat de situatie explosief is geworden en wees met de vinger naar de PS-politici. 'Het moet gedaan zijn met de bepampering. Het respect voor de ordediensten moet worden hersteld en de politiek moet de juiste signalen sturen', zei Vanden Borre. Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) reageerde ook dat er nu een sterk signaal moet komen. 'Politie moet haar werk kunnen doen. Altijd. Overal. Sterke democratie heeft correcte politie nodig. Duidelijker politiek signaal nodig', tweette Gatz.

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) veroordeelde ook al het geweld tegen de politie. 'Steun aan de politie van de zone Zuid en mijn collega-burgemeester Fabrice Cumps. Onaanvaardbaar dat politie aangevallen en geslagen wordt tijdens hun interventie. De schuldigen moeten vlug worden geïdentificeerd en berecht', tweette Close.