Pierre Brynaert: ‘Mijn jaarloon was vroeger mijn maandloon en ik ben gelukkig’

66 wordt Pierre Brynaert op 1 oktober, maar woensdag stond hij opnieuw voor de klas in het Institut de l’Enfant Jésus in Etterbeek. Daar geeft hij sinds drie jaar wiskunde. Na een topcarrière in de internationale zakenwereld. ‘Overal kon iemand anders mijn job doen, pas hier voel ik me uniek.’

Wat het Franse woord voor zij-instromer is, weten we niet, maar dat hoeft ook niet: Pierre Brynaert, Franstalige Brusselaar van origine, spreekt perfect Nederlands. Zoals Engels. En Italiaans. Talen vond hij altijd belangrijk en ze waren ook nodig. Zijn cv begint in 1988 bij Michael Page International, een rekruteringsbureau, en met jobs bij onder meer Astra Pharmaceutical, Novartis, Winstar, Celyad en Balt International woonde hij op vele plekken in de wereld. Hij noemt Zweden, Zwitserland, Frankrijk en Italië.

Nu treffen we hem in klaslokaal 1D van het Institut de l’Enfant Jésus in Etterbeek. Een technische school is dat, er zitten zo’n vijfhonderd leerlingen. Hij geeft er wiskunde en boekhouding en is klastitularis van een vierde middelbaar. Brynaert was 62 toen hij hier begon. ‘En ik voel me heel gelukkig’, schatert hij, als we via een wirwar van trappen, deuren, stukjes speelplaats en onder een engel door zijn klas bereikt hebben. ‘Er is tijdens de vakantie waterschade geweest in de school, daarom moeten we wat omwegen maken. Het zijn oude gebouwen, zoals je ziet.’

In cijfers 1.900 | Het lerarentekort neemt almaar grotere proporties aan. Eind juli hadden scholen 1.900 vacatures, twee derde meer dan in 2019. Eind augustus waren er 2.800 vacatures. 16 procent | Zorgwekkend is het tekort aan leerkrachten wiskunde. Van de mensen die in de derde graad secundair wiskunde geven, heeft amper 16 procent een diploma wiskunde. 2.800 | Vorig schooljaar zetten 2.800 mensen de stap van de privésector naar het onderwijs. Nooit eerder was het aantal zij-instromers hoger.

Het klinkt alsof hij excuses maakt, maar eigenlijk moet dat niet. Zoals hij zelf begint: hij is er heel gelukkig en dat hij na die topcarrière alsnog de switch naar school maakte, was niet van moeten. Wel van willen. ‘Ik was Chief HR Officer in de laatste firma waar ik werkte, maar ik voelde me de laatste jaren niet meer zo gemotiveerd. Ik had ook minder zin in al dat reizen. (lacht) Ik word oud, zei ik tegen een vriend. Die zei: ‘Misschien is het tijd om iets anders te doen?’ Maar ik was de 60 voorbij! Toen zei hij: ‘Heb je me niet altijd gezegd dat het je jeugddroom was om leraar te worden?’

Baf: daar lag het. Inderdaad, Pierre Brynaert herinnerde het zich. Na zijn economiestudies aan de ICHEC-hogeschool volgde hij een lerarenopleiding. Vanuit die droom. Lesgeven. ‘Maar ik studeerde af in juni 1980 en werk vinden als leraar lukte absoluut niet’, zegt hij. ‘Er bestond toen een systeem met een RVA-stage, waarmee scholen iemand die op brugpensioen kon gaan konden vervangen door een jongere tegen 70 procent van het loon. Maar zelfs dat lukte niet. Ik zocht en zocht, maar vond echt niets. Uiteindelijk begon ik wat bijlessen te geven. De vader van een van mijn studenten was directeur bij de Banque Nationale de Paris. Hij zei: ‘Brynaert, je kan toch niet je hele leven bijlessen geven, kom maar bij mij op de bank werken.’

Dat gebeurde en zo werd zijn carrière het verhaal van het ingeslagen pad. Als je eenmaal die afslag genomen hebt, moet je verder. Hij verhandelde euro-obligaties, spannend allemaal, maar Brynaert vond er niet zoveel aan. ‘Mij interesseerden vooral de mensen met wie ik werkte’, zeg hij. ‘Toen ik iemand moest rekruteren, voelde ik: dat wil ik doen. Dus ging ik er weg en ging ik in de human resources werken. Mijn hele carrière uiteindelijk.’

Tot drie jaar geleden dus. Dat ene gesprek met die vriend. Brynaert surfte wat en vond Teach for Belgium, een organisatie die mensen zoekt die les willen geven in scholen waar sociaal-economisch kwetsbare kinderen zitten. ‘In de maand juli volgde ik er een opleiding, in augustus gaf ik twee weken proeflessen.’

Ondertussen zocht Teach for Belgium een school en op 1 september 2018 kon Pierre Brynaert hier beginnen. Hij nam ontslag, leverde zijn hybride Lexus-SUV in, zegde zijn appartement in Milaan op en ging eerst even in het Gentse appartement wonen dat zijn eigen studerende kinderen huren. Ondertussen woont hij opnieuw in Brussel in een kleine studio. ‘Als jonge gast wilde ik graag op kot gaan, maar thuis waren de middelen daar niet voor. Ook die leemte is nu opgevuld: ik woon eindelijk op kot!’

Waarom wiskunde? Enthousiast vertelt Brynaert over zijn vak. Enfin: ‘Ik haatte zelf wiskunde. Dat is zo’n vak dat weinig kinderen graag doen. Ze denken dat ze het nergens voor nodig hebben met hun rekenmachines en alle computerprogramma’s en ze hebben gelijk. Dat zeg ik hen ook. Maar ik zeg erbij: je zal in je leven altijd op moeilijke problemen botsen. Denk dan aan nu. Denk dan: wiskunde was ook lastig, maar het is me gelukt. In het leven gaat het om durven. Iedereen lachte met Elon Musk, maar hij bleef proberen en op een dag lukte het. Falen is niet erg.’

Wiskunde als levensles, zoiets. Een les die hij zelf kreeg. ‘Eigenlijk vereffen ik door nu les te geven een openstaande schuld aan twee leraars van mij. Mijnheer Stas, die wiskunde gaf, en mijnheer Samary, die Frans gaf. Ik had ze in het vierde middelbaar. Ik was tot dan voor alles de laatste van de klas. Ik vond de school heel lastig, ik was hyperactief. Nog altijd kan ik maximaal 20 minuten geconcentreerd blijven. Wij vragen van leerlingen twee keer 50 minuten te luisteren. Het interesseerde me niet en ik deed er alles aan om laatste te zijn. Maar toen kwam ik op een andere school bij die twee leraars terecht. Voor een opstel kreeg ik van Samary 21 op 20 en toen Stas dat hoorde, zei hij: ‘Wie zo goed is in taal, moet wel goed zijn in wiskunde.’ Elke middag maakte hij vanaf dan tijd om me bijles te geven en het lukte.’

In die anekdote zit volgens Brynaert alles: motivatie, wil, engagement. ‘Dit is niet de gemakkelijkste school’, zegt hij. ‘Hier komen vooral leerlingen van allochtone origine. De ouders zijn weinig betrokken en de leerlingen komen vaak na de bekende cascade. De motivatie is niet groot. Maar ik probeer hen te betrekken. Ik zeg altijd: stel me vragen. ‘Het zijn niet jullie die iets niet begrijpen, ik ben het die iets niet goed uitlegde.’ Er zijn volgens mij geen slechte leerlingen, maar 20 procent heeft het moeilijk met de schoolcontext. Die wil ik meekrijgen. En ik ben creatief. Examens mogen ze per twee maken. Waarom niet? Ze gaan zich veel beter voorbereiden omdat ze niet van de andere willen profiteren. En ken jij iets in het leven dat je helemaal alleen wil doen? Ook in de bedrijfswereld is altijd overleg mogelijk. Dat breng ik hen bij.’

Dan begint een pleidooi. Aan de ministers van Onderwijs: ‘Bouw meer bruggen tussen de privé en het onderwijs.’ Aan leerkrachten: ‘Breng iets met passie over.’ Aan de bevoegde instanties: ‘Wie van wiskunde houdt, wordt ingenieur. Want dan ben je goed betaald. Dus voorzie in een betere verloning voor leraars, dan krijg je automatisch gepassioneerde mensen.’

Zoals hij dus. ‘Het fantastische aan mijn job is dat ik geen enkele stress meer voel, maar ik had mijn hele carrière nodig om op dit punt te komen’, zegt hij. ‘Dit is geen breekpunt. Het is een vervolg op al het vorige. Als ik in 1980 les was gaan geven, dan had ik hier vandaag niet gezeten. Ik zou dus alles opnieuw doen, echt alles. Om opnieuw hier te komen. Ja, mijn maandloon van vroeger is nu mijn jaarloon. Ik kreeg vroeger opslag, bonussen en premies. Dat is allemaal weg. (schatert) Mensen die zeggen dat ik nu twee maanden vakantie heb, hebben het fout: het zijn 3,5 maanden! En kijk. (hij scrolt door zijn iPhone) In de zomer kreeg ik een bericht van een leerling. Die schreef: ‘Bedankt voor al die jaren. Niet alleen voor de wiskunde, ook als mens.’ Dat heb ik in het bedrijfsleven nooit meegemaakt. Ik had een prachtige carrière, maar overal kon iemand anders mijn job doen. Pas hier voel ik me uniek.’