Politie ontruimt Maximiliaanpark in aanloop naar Ronde Van Frankrijk

Een honderdtal migranten werd in de nacht van vrijdag tot zondag weggestuurd uit het Brusselse Maximiliaanpark. De timing is opvallend, want volgende week start in Brussel de Ronde van Frankrijk.

De politie Brussel-Hoofdstad Elsene heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een actie gehouden in het Maximiliaanpark en 100 aanwezige migranten weggestuurd naar opvangplaatsen bij Samusocial. Dat maakt het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen bekend op Facebook en het nieuws wordt bevestigd door het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

Mehdi Kassou, de woordvoerder van het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen, stelt in een post op Facebook dat de politieagenten het park kwamen 'evacueren' en dat dit 'nog de hele week zal gebeuren in aanloop naar de Grand Départ van de Tour de France'.

Donderdag vindt in de hoofdstad de ploegenvoorstelling plaats, zaterdag vertrekt en komt de eerste rit er aan. Zondag is er een ploegentijdrit in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De situatie in het Maximilaanpark zou voor slechte publiciteit kunnen zorgen als de ogen van de sportwereld op Brussel zijn gericht.

'Acht weken voorbereiding'

Bij het kabinet van burgemeester Close is een ander verhaal te horen en wordt benadrukt dat de actie al acht weken lang werd voorbereid met preventiedienst Bravvo. 'We blijven zoeken naar een evenwicht voor de twee groepen mensen die hieronder lijden. Er zijn de vluchtelingen voor wie we een humane oplossing proberen te zoeken en ze een bed geven. En er zijn de omwonenden die willen dat de rust in het park terugkeert', klinkt het bij het kabinet Close.