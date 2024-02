De escalatie van het drugsgeweld in de wijken drijft politiezone Brussel-Zuid naar een nieuwe aanpak: een 'microbezetting' van lokale wijkteams die intensief samenwerken met verenigingen, onderwijs en familiebegeleiding om de drugshandel in te dammen. Maar personeelstekort en een veelheid aan taken zitten in de weg.