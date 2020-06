Politievakbond dient stakingsaanzegging in voor Brusselse politie

De politievakbond VSOA dient maandag een stakingsaanzegging in voor de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, die zondag instond voor de handhaving tijdens de Brussel Black Lives Matter-betoging.

Dat verklaarde VSOA-ondervoorzitter Vincent Houssin op Radio 1 en bevestigt hij aan het persagentschap Belga. Er wordt een nultolerantie tegen politiegeweld geëist.

De Black Lives Matter-betoging bracht zondag 10.000 mensen op de been in Brussel. Ondanks een verbod op bijeenkomsten naar aanleiding van de inperkingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus werd de manifestatie toch getolereerd door de stad Brussel en burgemeester Philippe Close (PS). Na afloop van de vreedzame betoging liep het alsnog uit de hand. Voor de politievakbond VSOA is de maat nu vol, na eerder ook al rellen in Anderlecht tijdens de lockdown.

'We hebben vastgesteld dat de risicoanalyse van zondag met haken en ogen aan elkaar hing. Toen hebben we al de opmerking gemaakt dat niemand nog zou weten wat te doen als het verkeerd zou lopen. De tolerantiegrenzen over geweld tegen de politie waren ook niet goed bepaald. Dat is een van de eerste eisen die we zullen stellen: de risicoanalyses moeten deftig worden gemaakt en er moet een nultolerantie komen tegen geweld. Anders escaleert het zoals zondag', zegt Houssin van het liberale VSOA.

De stakingsaanzegging wordt maandag ingediend en zal binnen een termijn van tien dagen ingaan. Intussen wil de vakbond rond de tafel zitten met de bevoegde minister en de bestuurlijke overheden.

Gewonden

'Er zijn gisteren 28 agenten gewond geraakt. We kijken naar de bestuurlijke overheid, die daarin een verpletterende verantwoordelijkheid heeft. Die moet de verantwoordelijkheid nemen voor de handhaving op haar grondgebied en moet korter op de bal spelen', vindt Houssin.