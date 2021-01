Protestmars voor overleden Brusselaar ontaardt in geweld

Bij een betoging van een 400-tal mensen in Brussel voor een jongeman die afgelopen weekend overleed na arrestatie door de politie, kwam het tot straatgeweld.

De honderden protestanten waren woensdag aanvankelijk vreedzaam opgetrokken naar het politiecommissariaat van de zone Brussel-Noord. Omstreeks 16 uur sloeg de sfeer plots om. Er werd met stenen en voetzoekers richting de politie gegooid en de demonstranten schreeuwden 'politie, moordenaar'. In het tumult sneuvelde een raam van een politieauto. Hier en daar zijn brandjes gesticht.

Meerdere relschoppers zijn opgerukt tot op het Liedtsplein in Schaarbeek, waar ze de vensters van het politiekantoor vernielden. De oproerpolitie is massaal aanwezig in de buurt van het Noordstation en het waterkanon is ook ingezet. De initiatiefnemers, jongerenorganisatie AJGB (Association des Jeunes Guinéens de Belgique), deden er tevergeefs alles aan de gemoederen te bedaren.

In elkaar gezakt op commissariaat

De betogers vroegen opheldering bij de dood van de 23-jarige Brusselaar Ibrahima Barrie, die zaterdag is opgepakt bij het Noordstation en overleed terwijl hij in politiehanden was. Volgens de politie hield hij zich samen met een groepje jongeren niet aan de coronamaatregelen en werd hij opgepakt toen hij aan een controle probeerde te ontsnappen. De jongeman werd vervolgens overgebracht naar het commissariaat in de Brabantstraat, waar hij in elkaar gezakt zou zijn. De politie zou een ziekenwagen opgeroepen hebben die de jongeman overbracht naar het ziekenhuis. Daar zou de twintiger omstreeks 20.22 uur overleden zijn.

Familie, vrienden en sympathisanten vinden dat de jongeman onder verdachte omstandigheden overleed en eisen verheldering.

Onderzoek naar politie

Het onderzoek naar het overlijden van de jongeman is in handen van de Dienst Enquêtes van politiewaakhond Comité P, maar intussen heeft ook het Vast Comité P een onderzoek geopend, meer bepaald naar de communicatie over het overlijden aan de familie van het slachtoffer. Die familie werd pas uren na de feiten op de hoogte gebracht en zou tegenstrijdige verklaringen te horen hebben gekregen.