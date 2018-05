Rechtbank verbreekt uitbatingscontract Koninklijk Circus

De stad Brussel bijt definitief in het zand in het dossier rond het Koninklijk Circus en de vzw Brussels Expo.

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft het contract tussen de stad Brussel en de vzw Brussels Expo over de uitbating van het Koninklijk Circus geannuleerd. Het gaat om een beslissing ten gronde . De Raad van State had vorige zomer al de beslissing van de stad Brussel om het tijdelijk gebruik aan Brussels Expo toe te kennen verworpen.

Daarmee krijgen de aanklagers, het consortium Sportpaleis-Botanique, definitief het gelijk. De Botanique was jaren uitbater van het Koninklijk Circus in de parlementswijk. De stad Brussel besliste vorig jaar om de uitbating van de concertzaal zelf in handen te nemen nadat ze het vorige contract met de Botanique vervroegd had stopgezet. Brussel sloot daarop een uitbatingscontract af met Brussels Expo, een vzw waarin enkele sleutelposities bezet worden door Brusselse politici of hun vertrouwelingen. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) is voorzitter van Brussels Expo.