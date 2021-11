Rekenhof vernietigend voor Brusselse rekeningen

Het Rekenhof heeft een vernietigend oordeel uitgesproken over de rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn openbare instellingen. Het is een rommeltje, waarvan het Rekenhof de handen aftrekt.

De kritiek van het Rekenhof in zijn 26ste boek over de rekeningen van het Brussels Gewest en de Brusselse openbare instellingen is niet mals. Het komt erop neer dat het van kwaad naar erger gaat met de kwaliteit van het financieel en boekhoudkundig beheer van de Brusselse instellingen.

Een van de taken van het Rekenhof is dat de instelling de rekeningen van de diverse overheden moet certificeren. Dat is vergelijkbaar met de certificeringsopdracht van bedrijfsrevisoren bij privéondernemingen.

Onthouding

Wat blijkt? Bij de rekeningen van het Brussels Gewest en bij die van het overgrote deel van de Brusselse instellingen onthoudt het Rekenhof zich. Zo'n onthouding is het meest negatieve oordeel. De kwaliteit en de volledigheid van de rekeningen zijn zo slecht dat het Rekenhof niet in staat is een gekwalificeerd oordeel te geven over de rekeningen.

'Het Rekenhof kon niet voldoende en passende controle-informatie verkrijgen voor het uitvoeren van zijn controlewerkzaamheden als basis voor zijn oordeel over de algemene rekening van de diensten van de Brusselse regering. Het Rekenhof formuleert daarom geen oordeel over die rekening', luidt het letterlijk.

Misser van 777 miljoen

Er wordt een waslijst van mankementen opgesomd, waaronder een misser van miljoenen in de boeken van de diensten van de Brusselse regering. 'De diensten boekten een bedrag van 777.000 euro in plaats van 777 miljoen euro. Als gevolg daarvan is het onbenutte saldo van de kredietlijnen, geregistreerd bij de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, 776 miljoen euro overschat', meldt het Rekenhof.

Ook blijken onrechtmatig bedrijfswagens te zijn toegekend aan de top van de Brusselse ambtenarij. 'De diensten van de regering kennen een bedrijfswagen toe aan twaalf personeelsleden van graad A5 tot A7 (directeur-generaal tot secretaris-generaal), waarvoor een voordeel in natura fiscaal wordt ingehouden. Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen reglementaire grondslag bestaat voor de toekenning daarvan als aanvulling op de bezoldiging', luidt het.

Brusselse instellingen

Hetzelfde negatief oordeel velt het Rekenhof over tal van Brusselse openbare instellingen. Er is een onthouding voor de rekeningen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, en een afkeurend oordeel voor visit.brussels en van parking.brussels, omdat een controle ervan onmogelijk bleek.

+90% De Brusselse schulden zijn tussen 2016 en 2020 met 90 procent gestegen naar 8,9 miljard euro eind 2020.

Voorts wordt voorbehoud gemaakt bij de rekeningen van het agentschap Brussel Gas Elektriciteit (Brugel), het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBG), de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Leefmilieu Brussel (LB), Brussel - Preventie & Veiligheid (BPV), Brussels Planningsbureau, Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), Innoviris en Net Brussel - Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN).

Ontsporende schuld

Tot overmaat van ramp stelt het Rekenhof vast dat het echt de verkeerde kant uitgaat met de Brusselse schuld. De Brusselse schulden zijn tussen 2016 en 2020 met 90 procent gestegen naar 8,9 miljard euro eind 2020. 'Dat is 179,3 procent van de geconsolideerde jaarlijkse ontvangsten, tegenover 97,1 procent in 2016', zegt het Rekenhof. 'Ze bestaat uit de directe schuld van 6,4 miljard euro en de indirecte schuld van 2,5 miljard euro.'