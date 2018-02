Rel tussen Vanhengel (Open VLD) en N-VA

De Brusselse minister van Financiën vindt dat de grootste partij van Vlaanderen 'niet geschikt is om Brussel te besturen'.

'De N-VA is niet in staat om Brussel te besturen, aangezien ze Brussel niet als gewest wil', vindt het kopstuk van de Open Vld in het Brussels Gewest in een gesprek met L'Echo. Hij reageert daarmee op de verklaringen van de Brusselse MR-topman Didier Reynders, die vorige week verklaarde dat hij bereid is om met de N-VA samen te werken in de hoofdstad.

'Ik ga niet zeggen dat we niet zullen kunnen regeren met N-VA als je ziet dat we dat wel doen in de federale regering', had Reynders verklaard. 'We zijn erin geslaagd om het institutionele aan de kant te schuiven en met N-VA samen te werken op socio-economisch vlak', zei de minister van Buitenlandse Zaken.

Voor Vanhengel komen 'het discours en de houding van de N-VA meer en meer in de buurt van het Vlaams Belang. 'Dat zie je aan de communicatie van de twee boegbeelden, Theo Francken en Jan Jambon', zegt hij. Volgens hem wordt het voor de liberalen steeds moeilijker om de N-VA te steunen. 'Voor zij die dergelijk discours niet willen en willen vermijden dat Brussel gebruikt wordt om een stap dichter bij het einde van België te komen, is er een alternatief: de sociaal-liberalen.'

Volgens de Brusselse minister is N-VA niet in staat om te regeren in Brussel, omdat de partij niet wil dat Brussel een gewest is. 'We hebben nood aan een grootstedelijke aanpak om onze problemen op te lossen, maar dat willen ze niet', zegt Vanhengel, die Reynders verwijt dat hij 'op alle fronten wil winnen'.

Amateurisme

De reactie van de N-VA liet niet lang op zich wachten. Voor Johan Van den Driessche, Brussels parlementslid en fractievoorzitter voor de partij, zijn de Brusselaars 'het gebrek aan daadkracht en amateurisme grondig beu waaraan de Open VLD in de meerderheid zo ijverig meewerkt.'

'De N-VA wil ijveren voor een veilige thuis in een welvarend Brussel en zal zich daarvoor, als zij daartoe de kans krijgt van de Brusselaars, 100 procent inzetten', stelt hij.