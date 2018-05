Schietincident aan station Brussel-Zuid

Er is deze namiddag geschoten met een vuurwapen in het station Brussel-Zuid. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn geen indicaties voor een terroristische actie.

De evacuatie van het station Brussel-Zuid woensdagnamiddag was wel degelijk te wijten aan een schot uit een vuurwapen. In het station is immers een kogelhuls gevonden en op bewakingsbeelden is één verdachte te zien. Dat meldt het Brusselse parket.

Die verdachte heeft het station na het schot verlaten en kon nog niet opgepakt worden, maar het station is veilig. Even was er sprake van een voetzoeker, maar dat blijkt dus niet te kloppen.

Het incident vond kort na 17.00 uur plaats, toen in het station een luide knal te horen was. Grote groepen mensen begonnen daarop in paniek het station te verlaten, begeleid door mensen van Securail en de politie. Ook militairen en ziekenwagens kwamen ter plaatse.

Een eerste onderzoek leek uit te wijzen dat iemand een voetzoeker had laten ontploffen, maar zowel politie als parket maakten melding van getuigen die één of twee personen met een vuurwapen hadden gezien. Die getuigenissen worden nu ook bevestig door de bewakingsbeelden in het station.

'Uit de camerabeelden blijkt dat even na 17.00 uur één verdachte in het station een schot gelost heeft, gericht naar de grond', zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. 'Er geraakte niemand gewond door het schot dat werd afgevuurd en de verdachte heeft het station verlaten en de vlucht genomen. Na het lossen van dit schot hebben verschillende mensen in paniek het station verlaten.'

De politie stelde een veiligheidszone in en kon intussen een kogelhuls aantreffen. 'Het gerechtelijk labo en een ballistisch expert komen ter plaatse, het verdere onderzoek wordt gevoerd door de federale spoorwegpolitie', aldus nog het parket. 'De verdachte wordt actief opgespoord, zijn motieven zijn niet gekend.'