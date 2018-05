Sp.a doet het zonder kopstuk Pascal Smet in Brussel

De sp.a gaat in de stad Brussel zonder haar kopstuk Pascal Smet naar de lokale verkiezingen. Een opmerkelijke keuze, nu de partij niet op de PS kan rekenen om electoraal boven haar gewicht te boksen.

De sp.a trekt in de stad Brussel met een open burgerlijst naar de kiezer. Ex-schepen en gemeenteraadslid Ans Persoons trekt de lijst, Brussels minister Pascal Smet is er opvallend genoeg niet bij. Smet, zes jaar geleden als lijstduwer verkozen op een gezamenlijke sp.a-PS-lijst, kiest naar eigen zeggen bewust voor het gewest en de verkiezingen in mei 2019. 'Ik ga niet meedoen om na de verkiezingen meteen ontslag te nemen voor een opvolger. Dat is de oude politieke cultuur', klinkt het.

Decumulregels

Het is opmerkelijk dat de sp.a haar grote boegbeeld in Brussel niet in de strijd werpt. Ondanks de aangescherpte decumulregels van de partij mag Smet tegelijk gemeenteraadslid en minister te zijn, burgemeester of schepen en een parlementair mandaat mag dan weer niet. Met consignes vanuit het partijhoofdkwartier op de Grasmarkt heeft de beslissing niets te maken.

Smet haakt bovendien af op een moment dat het voor de sp.a in Brussel de dood of de gladiolen wordt. De sp.a moet het na de breuk met de PS in de nasleep van de Samusocial-affaire op eigen kracht zien te klaren. Dat wordt aartslastig. De sp.a haalde in 2012 onder de paraplu van de PS twee verkozenen, Persoons met 978 stemmen en Smet met 715 stemmen. Zonder de hefboom van de PS-stemmen wordt het een ander paar mouwen.

De data van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 leren dat 2.500 stemmen het minimum is voor een zetel. De N-VA haalde toen met 2.745 stemmen en 727 voorkeurstemmen voor kopstuk Johan Van den Driessche één zetel. Vlaams Belang bleef op 1.394 stemmen steken en haalde geen zetel.

Breuk

Dat het voor de sp.a verkiezingen op leven en dood worden, doet nog meer vragen rijzen. Het is geen geheim dat in de Brusselse sp.a lang niet iedereen even hoog met Smet oploopt, al wil niemand met zoveel woorden gezegd hebben dat Smet afgevoerd wordt. 'Ik zet mijn volle gewicht onder de lijst en ga mee campagne voeren, maar Ans Persoons heeft bewezen voldoende sterk te zijn om het zonder mij te klaren, hoe lastig het ook wordt om de gemeenteraad te halen', zegt Smet.

Tussen de PS en de sp.a in Brussel is de breuk nog niet verteerd. Burgemeester Philippe Close (PS) liet een opening naar de sp.a en Persoons, die in de Samusocial-affaire ontslag nam uit onvrede met de gang van zaken, maar Persoons besloot er niet op in te gaan. 'Ik zou liegen als ik zei dat er geen diepe wonden geslagen zijn en dat bij mij alles verteerd is. Dat is niet zo.'

Persoons komt als alternatief met een burgerlijst. Daarop staan naast sp.a'ers ook Franstalige Brusselaars en een tiental Europese expats - vooral medewerkers van Europese Parlementsleden. EU-burgers mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar uit verkiezingsanalyses blijkt dat ze dat amper doen. In de Europese instellingen is een beweging ontstaan die haar medewerkers stimuleert te gaan stemmen. Die groep hoopt de sp.a aan te boren. De kiescampagne komt er in het Nederlands, Frans en Engels.

Het is nog geen uitgemaakte zaak of de burgerlijst onder de naam 'sp.a' opkomt. 'Daar beslissen we over nadat we het programma hebben gemaakt', stelt Persoons. De kans is groot dat de sp.a in Brussel met een stadslijst opkomt, die niet verwijst naar het socialisme, zoals ook burgemeester Johan Vande Lanotte en sp.a-voorzitter John Crombez in Oostende doen.

Propere handen

In het tumult direct na de Samusocial-affaire leek het er even op dat de banden tussen de sp.a en de PS overal in het gewest zouden worden doorgeknipt. Dat zou als desastreus gevolg hebben dat de sp.a haar aantal verkozenen en schepenen gedecimeerd zou zien. De partij heeft vandaag zeven schepenen en twee OCMW-voorzitters.