Spanning neemt toe in Ter Kamerenbos

En zijn al enkele duizenden mensen aanwezig in het Brusselse Ter Kamerenbos voor het illegale evenement La Boum 2. Er braken al relletjes uit met de politie.

Hoewel het de bedoeling is dat het om een feest zou gaan, is van een feestelijke sfeer voorlopig weinig te merken in het Ter Kamerenbos. Slechts een kleine groep mensen heeft zich verzameld rond een muziekinstallatie en danst wat, maar de anderen houden zich voornamelijk op in groepjes. De sociale afstand en de mondmaskerplicht worden veelal niet nageleefd. Af en toe worden er voetzoekers of rookbommetjes afgevuurd.

De politie houdt vanop afstand en in wapenrusting een oogje in het zeil. Via drones vraagt ze de aanwezigen nu eens de coronamaatregelen na te leven, dan weer om een einde te maken aan de activiteiten. Voorlopig wordt er niet tussengekomen.

700 agenten

Volgens Het Nieuwsblad heeft de politie meer dan 700 agenten op de been gebracht om eventuele onlusten tegen te gaan. Ook verschillende waterkanonnen en de politie te paard is in het park aanwezig. Een politiehelikopter houdt vanuit de lucht de situatie in de gaten.

De organisatoren van ‘La Boum 2’ hebben via de sociale media hun oproep herhaald om het vreedzaam te houden. Toch zijn al enkele politiecombi's bekogeld met stokken toen ze het plein opreden. Er braken ook al enkele vechtpartijen uit.