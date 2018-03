Stad Brussel wil af van Ghelamco

De bouw van een voetbalstadion op Parking C van de Heizel in Brussel lijkt steeds verder af. De stad Brussel wil het erfpachtcontract met bouwheer Ghelamco stopzetten. Ghelamco wil nog altijd doorgaan.

Brussel wil af van de erfpachtovereenkomst met Ghelamco voor de bouw van het Eurostadion en alles wat errond was voorzien op Parking C. Dat meldt de Brusselse nieuwssite Bruzz dinsdag. De woordvoerster van de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wilde het bericht bevestigen noch ontkennen.

De machtiging om de erfpachtovereenkomst stop te zetten, staat volgende maandag op de agenda van de gemeenteraad van Brussel. De stopzetting zal 'indien mogelijk gebeuren in onderling overleg, zo niet via gerechtelijke of administratieve procedures'.

Brussel had het terrein voor een symbolische euro per jaar in erfpacht gegeven aan het Ieperse bouwbedrijf Ghelamco voor een periode van 99 jaar. De plannen van Ghelamco voor het stadion en nog meer voor alles wat errond zou worden gebouwd, werden steeds meer in vraag gesteld. Vooral de mobiliteit in de buurt van het stadion baarde zorgen.

Ghelamco slaagde er evenwel niet in de benodigde vergunningen te krijgen. Zeker vanuit Vlaanderen was er weinig animo voor het Brusselse project op Vlaams grondgebied. Parking C ligt in de Vlaamse gemeente Grimbergen.

Volgens de stad Brussel is het mogelijk om ofwel het contract op te zeggen, ofwel samen een nieuwe planning te maken.

Anderlecht

De stad kiest nu duidelijk voor de stopzetting door het op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dat komt niet echt als een verrassing. Schepen Alain Courtois (MR), jarenlang een van de grote pleitbezorgers van het Eurostadion, sprak zich ook al uit voor dat scenario.

Aangezien het verzoek voor de stopzetting van de meerderheid komt, zal die machtiging naar alle waarschijnlijkheid worden verleend.

Van de grote ambitie om er een openingsmatch van het Europees kampioenschap voetbal 2020 te laten doorgaan en er het thuisstadion van RSC Anderlecht te maken, schiet weinig meer over. Anderlecht zei als eerste neen. Ook de stad Brussel haakte af.

Schadeclaim

Vorige week verklaarde Paul Gheysens, de topman van Ghelamco, nog op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes aan De Tijd een beroep voor te bereiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De topman van Ghelamco laat zich ook niet uit zijn evenwicht brengen door het agendapunt op de gemeenteraad van Brussel. 'We hebben voldoende argumenten om er mee door te gaan', verklaarde Gheysens dinsdag aan De Tijd.