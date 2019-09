Stefaan De Clerck (Proximus): ‘Een goeie CEO kost meer dan een slechte'

Proximus stelt donderdag een headhunter aan om op zoek te gaan naar een opvolger voor CEO Dominique Leroy. Voorzitter Stefaan De Clerck blijft voorstander van een langetermijnbonus. ‘Een goeie CEO kost meer dan een slechte.’

De Clerck werd deze ochtend samen met minister van Telecom De Backer (Open VLD) in de Kamercommissie Bedrijfsleven gehoord over de toestand bij Proximus, waar CEO Dominique Leroy vertrekt om aan de slag te gaan bij het Nederlandse KPN. Leroy gaat in Nederland veel meer verdienen, wat het debat over het door de overheid opgelegde loonplafond weer doet oplaaien.

Langetermijnbonus

Opvallend: De Clerck ontkende dat hij het loonplafond van 650.000 euro (500.000 euro vast loon en 150.000 euro kortetermijnbonus) ter discussie heeft gesteld. ‘Referentie blijft referentie. Maar de optie om de CEO een langetermijnbonus te kunnen toekennen, maakte al deel uit van het contract dat indertijd met bevoegd minister Labille (PS) werd gesloten.’ Uiteindelijk werd die optie niet gelicht, tot ontevredenheid van Leroy.

‘Alle leden van het directiecomité van Proximus hebben zo’n bonus. In beursgenoteerde bedrijven is dat een gebruikelijke manier om managers lang aan zich te binden. Ik stel het loonplafond niet ter discussie, maar het ontbreken van die bonus kan een handicap zijn om concurrentieel te zijn. We moeten vaststellen dat er in het buitenland veel meer wordt betaald aan CEO’s van telecombedrijven. Gaan we binnen het bestaande pakket niemand vinden? Dat zeg ik helemaal niet. Maar we willen de beste. En een goeie CEO kost nu eenmaal meer dan een slechte.’

Headhunter