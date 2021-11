Sven Gatz: 'Zeggen dat Brussel failliet is, is fout'

De begroting ligt op koers, de schuld is houdbaar en de kredietrating behoorlijk. Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz ziet geen aanwijzingen dat het gewest financieel overkop gaat. Dat het Rekenhof de rekeningen van de Brusselse administraties met de grond gelijk maakte, blijft wel steken.

Na de vernietigende doorlichting van de Brusselse rekeningen door het Rekenhof wordt met argusogen gekeken naar de begrotingscijfers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die stemmen evenmin tot vrolijkheid. Het begrotingstekort neemt in 2022 een tiende van de inkomsten in beslag, terwijl de schuld de komende jaren stijgt. Maar voor Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD) is er geen reden voor ongerustheid. 'Het is fout te zeggen dat Brussel failliet is', zegt Gatz.

De Brusselse schuldgraad - de schuld uitgedrukt in de ontvangsten - explodeert nochtans van 152 procent in 2021 naar 186 procent in 2025. Dat wil zeggen dat tegen dan bijna twee keer een volledig jaar aan inkomsten nodig is om de schuld af te betalen. Ter vergelijking: Vlaanderen zit in 2025 aan een schuldgraad van 94 procent, het Waals Gewest aan 262 procent.

Dat een groot deel van de schuld voortvloeit uit 'groeibevorderende en klimaatvriendelijke investeringen in het openbaar vervoer' toont volgens Gatz dat ongerustheid onnodig is. Er wordt een derde metrolijn aangelegd en er komen meer elektrische bussen. Jaarlijks gaat het om 500 miljoen euro.

Een rapport van het Brusselse Agentschap van de Schuld stelt bovendien dat de schuld houdbaar blijft. Zo kon het gewest de voorbije jaren een hoop schulden tegen erg voordelige rente herfinancieren, wat maakt dat de intrestlasten laag zijn. De kans op een rentesneeuwbal - het risico dat je als overheid nieuwe schulden moet aangaan om de rentelasten te betalen - is enorm geslonken. 'De schuld stijgt, maar de kosten van de schuld dalen', zegt Gatz. 'Reken daarbij dat we volgens het Agentschap perfect op koers zitten om tegen 2024 een begrotingsevenwicht te hebben en de kredietwaardigheid behoorlijk is en je kan vermoeden dat we niet in de problemen komen.'

Pendelaars

De grootte van de economie is eveneens een levensverzekering voor Brussel. 18 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wordt in Brussel gecreëerd, dankzij de aanwezigheid van veel bedrijven en pendelaars. 'Druk onze schuld uit ten opzichte van het bbp en je krijgt een heel ander verhaal. We zijn bij de rijkste stadsgewesten in Europa', zegt Gatz.

Alleen plukt de hoofdstad volgens Gatz amper de vruchten van haar rol als economische draaischijf. De vennootschapsbelasting die er opgehaald wordt, verdwijnt in de zak van de federale overheid, terwijl de inkomsten uit de personenbelasting niet worden teruggestort naar de plaats waar mensen werken. 'De pendelaars nemen de inkomsten uit de personenbelasting dus mee naar Vlaanderen en Wallonië.'

Het is voor Gatz zaak bij de volgende staatshervorming meer inkomsten naar de hoofdstad af te wenden. Dat principe had het gewest ook voor ogen met de invoering van een slimme kilometerheffing: de Vlaamse en Waalse pendelaars laten meebetalen voor het gebruik van de Brusselse infrastructuur.

Ik aanvaard niet dat het bij ons een rommeltje zou zijn en dat het elders perfect loopt. Sven Gatz Brussels minister van Financiën en Begroting (Open VLD)

Het beeld dat Gatz ophangt - dat de schuld houdbaar is - lijkt niet te stroken met de kemels in de Brusselse rekeningen die het Rekenhof onlangs blootlegde. Het Hof weigerde de slordige rekeningen te certificeren. Eén passage sprak tot de verbeelding: de administratie vermeldde in een bijlage een bedrag van 777.000 euro, terwijl het 777 miljoen moest zijn. De audit zadelt Gatz met een dubbel gevoel op. 'Het is goed dat door de media-aandacht een schok door de administratie gaat, maar het beeld dat ontstaan is over de Brusselse financiën is een karikatuur.'