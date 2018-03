Taxi-chauffeurs blokkeren E40 in Brussel

Het is dinsdagmorgen onmogelijk om via de E40 Brussel binnen te rijden. Boze taxi-chauffeurs protesteren er tegen de concurrentie van Uber. Wie van de E19 in Machelen de ring van Brussel op wil, moet langs filterblokkades. Maar vooral wie dinsdagmorgen vanuit Halle naar Brussel wilde, staat vast in een lange file. Ook op de invalswegen uit Namen begint zich een file op te bouwen.