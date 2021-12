Taxiplan legt opnieuw machtsstrijd in Brusselse PS bloot

De zoektocht naar een tijdelijke oplossing voor de Uber-chauffeurs in Brussel wordt vrijdag ook een test voor de eendracht in de PS.

Het Brussels Parlement bespreekt vrijdag een tijdelijke regeling voor de Uber-chauffeurs in de hoofdstad. Die moet toelaten dat ze kunnen werken nadat het hof van beroep hen dat heeft verboden. Niet alleen voor de naar schatting 2.000 Uber-chauffeurs wordt het een test, ook voor de Brusselse regering en voor de Brusselse PS.

Dat komt omdat er openlijk ruis zit op de lijn tussen de twee Brusselse boegbeelden van de Franstalige socialisten: de Brusselse minister-president Rudi Vervoort en Kamerlid Ahmed Laaouej, de voorzitter van de Brusselse PS. Eerder bleek dat al in de discussie over de kilometerheffing of de hoofddoek voor medewerkers van de vervoersmaatschappij MIVB. De afgelopen weken barstte het conflict open over het Brusselse taxiplan.

In hun regeerverklaring hebben de Brusselse meerderheidspartijen - socialisten, groenen, DéFI en Open VLD - een deal over een taxiplan waarin plaats is voor de klassieke taxichauffeurs én de Uber-chauffeurs. Het plan zou in de lente in werking treden, maar werd vorige maand doorkruist door een arrest van het hof van beroep dat Uber zo goed als verbiedt in de hoofdstad.

De zoektocht naar een tijdelijke oplossing - de ‘pleister’ of ‘sparadrap’ genoemd - leidde vervolgens tot een openlijke clash in de Brusselse regering en de Brusselse PS. Vier meerderheidspartijen – de Vlaamse partijen en DéFI - dienden een tekst in het parlement in. De PS-fractie in het parlement liet weten niet akkoord te zijn.

Dat verbaasde, omdat de tekst ook op het kabinet van de minister-president Rudi Vervoort was gepasseerd. Daar luidde donderdag de uitleg dat het om een tekst gaat die geschreven is door Uber en die via een ander kabinet tot bij de minister-president is gekomen, maar waar die laatste nooit officieel akkoord mee is gegaan.

De tekst wordt vrijdag in het parlement alsnog besproken, waarbij het kabinet-Vervoort aanpassingen heeft gesuggereerd.

In een interview met Le Soir maakte Vervoort donderdag duidelijk dat hij in zijn partij niet veel dissidentie meer verdraagt. Hij merkte op dat het regeerakkoord in een taxiplan voorziet, met daarin ook plaats voor Uber. Als sommige PS-leden willen terugkrabbelen, berokkenen ze schade aan de geloofwaardigheid van de partij, zei Vervoort.