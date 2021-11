Terugkeerbeleid is zwakke flank van Mahdi

Als de trend doorzet, is de kans reëel dat het gros van de dossiers van de ex-hongerstakers afgekeurd wordt. In theorie moeten die mensen terug naar het herkomstland. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Tot ontsteltenis van de ex-hongerstakers werden 15 van de 20 al behandelde aanvragen tot een regularisatie om humanitaire redenen afgekeurd. Drie vierde zag dus een 'njet' in de bus vallen. Het is duidelijk dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vasthoudt aan een principiële lijn.

Het is afwachten wat de Dienst Vreemdelingenzaken beslist over de andere dossiers van de sans-papiers die afgelopen zomer in hongerstaking gingen, nog een kleine 400. Als de trend aanhoudt, worden de meeste regularisatieaanvragen afgekeurd.

Marokko en Algerije

Van de 170 geanalyseerde dossiers van de ex-hongerstakers is een grote meerderheid van Maghrebijnse afkomst. Er zijn 138 Marokkanen, 22 Algerijnen en drie Tunesiërs, naast enkele Nepalezen, Pakistanen, een Egyptenaar en een Jordaan. Zeker Marokkanen en Algerijnen hebben traditioneel geen 'golden ticket' voor regularisatie. In hun herkomstlanden is geen grootschalig conflict of massale vervolging aan de gang.

Het terugkeerbeleid moet het sluitstuk zijn van het asielbeleid maar in de realiteit werken herkomstlanden vaak niet of gebrekkig mee.

Wat als straks de meerderheid van de dossiers van ex-hongerstakers afgekeurd wordt? Uitgeprocedeerden krijgen het bevel België te verlaten. Ze moeten terug naar het land van herkomst. 'Wie een negatieve beslissing krijgt, wordt begeleiding aangeboden in de vorm van informatie over vrijwillige terugkeer en een uitnodiging voor een individueel gesprek met een terugkeerbegeleider om de opties te overlopen', zegt het kabinet van Mahdi.

Verdwijnen in anonimiteit

Als vrijwillige terugkeer niet lukt, volgt gedwongen terugkeer. Het terugkeerbeleid moet het sluitstuk zijn van het asielbeleid maar in de realiteit werken de herkomstlanden vaak niet of gebrekkig mee.

Zo is er geen momenteel geen terugkeerakkoord met Marokko. Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kon in 2016 alleen een niet-bindend memorandum met Rabat bekomen over een 'beveiligde uitwisseling van identiteitsgegevens'. Het bleek rommelen in de marge, de overeenkomst is ondertussen dode letter. Volwaardige, bindende terugkeerverdragen sluiten met zuidelijke mediterrane landen bleek te moeilijk voor Francken en Maggie De Block (Open VLD), de voorgangers van Mahdi. Ook Mahdi staat met lege handen.