Topman MIVB wil met NMBS op spoor concurreren

De topman van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB, Brieuc de Meeûs, overweegt om ook op het spoor actief te worden.

‘Als in 2023 de Europese spoormarkt opengaat, komen er rijpaden in de aanbieding in het Brussels Gewest. Waarom zou de MIVB dan ook geen diensten op het spoor aanbieden? Ons doel is mensen te vervoeren, op welke manier is van geen tel.’ MIVB-CEO Brieuc de Meeûs wil laten bestuderen of een treinaanbod met voldoende frequentie mogelijk is en hoeveel de aankoop van nieuwe treinstellen kost.

De MIVB-topman reageert op een scenario dat door de Franstalige groenen is gelanceerd. Ecolo ziet in een apart Brussels treinaanbod een alternatief voor de uitbreiding van de Brusselse metro.

Lijn 3

Er brak de voorbije weken een slaande ruzie los tussen de Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) en Ecolo, met steun van de zusterpartij Groen, over de geplande metrolijn 3 van noord- naar zuid-Brussel. Het zuidelijke stuk onder de centrale Brusselse lanen zou al in 2024 operationeel moeten zijn.

De groenen stoorden zich vooral aan het hoge kostenplaatje van bijna 2 miljard euro dat andere investeringen in mobiliteit dreigt te hypothekeren. Groen is intussen bijgedraaid, vooral omdat de politieke tegenstanders erin zijn geslaagd de groenen te laten overkomen als de partij die een betere mobiliteit voor de Brusselaars in de weg staat. Zowel Ecolo als Groen blijft wel bijzonder sceptisch over de metroplannen.

Ecolo ziet in een uitgebreid Brussels spoornet een beter alternatief dan dure graaf- en tunnelwerken voor de metro. De groenen wijzen op de 162 kilometer spoor in de hoofdstad, waarvan het grootste deel nu onderbenut is.

Voorstadsnet

Maar als de MIVB naast trams, metrostellen en bussen ook treinen zou inzetten, betekent dat directe concurrentie voor de treinmonopolist NMBS. Die investeerde de voorbije jaren miljarden in de uitbouw van een Brussels voorstadsnet, dat pendelaars in een straal van 30 kilometer rond de hoofdstad om het kwartier naar Brussel moet sporen.

Dat project liep door geldnood bijna 20 jaar vertraging op en zal pas tegen 2031 helemaal operationeel zijn. Vandaag rijden er al 700 S-treinen - zoals het voorstadsnet officieel heet - op twaalf lijnen langs 143 stations, waarvan 34 in Brussel.

Dat de MIVB nu naar het Brussels spoor lonkt, zal in de NMBS-directiekamer ongetwijfeld op tandengeknars worden onthaald. Spoorbaas Sophie Dutordoir moet de NMBS voorbereiden om Europa er in 2023 van te overtuigen dat het bedrijf voldoende efficiënt is om spoormonopolist te blijven.

Gratis openbaar voer

Maar dat wordt een verre van simpele opdracht. Dutordoir wacht nog altijd op een nieuw beheerscontract dat de krijtlijnen en afspraken met de overheid regelt. Ze zegt sinds haar aantreden in maart vorig jaar dat een nieuw beheerscontract, waarvan de vorige versie al in 2012 is afgelopen, cruciaal is om de toekomst van NMBS te garanderen. Het dossier zit nu weer vast tot de komst van een nieuwe federale regering.

In Brussel draait het begin van de kiescampagne rond mobiliteit. Dat heeft te maken met de fileproblemen, het klimaat als heet politiek thema en de groene golf.