Tour veroorzaakt nieuwe heibel rond migranten in Brusselse noordwijk

Hulpverleners klagen dat de start van de Tour de France de reden is voor forse politieacties tegen migranten in het Maximiliaanpark bij het station Brussel-Noord. Minister Maggie De Block ontkent.

Het was sinds de verkiezingen van 26 mei stil rond de migranten bij het station Brussel-Noord. De Grand Départ van de Ronde van Frankrijk is volgens de hulpverleners in de buurt het sein om een klopjacht te organiseren op de migranten. Het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen is boos over politie-acties met honden, waarbij de migranten manu militari uit het park worden verwijderd.

De migranten zijn overgedragen aan de Brusselse daklozendienst Samusocial. Die kreeg van de stad 170.000 euro om extra plekken in te richten. Met dat budget kan Samusocial een maand lang 90 mensen onderdak bieden. Mehdi Kassou, de woordvoerder van het Burgerplatform, kreeg naar eigen zeggen van een agent te horen dat de acties ingegeven zijn door de Tourstart. De renners rijden zaterdag tijdens de openingsetappe vlak voor de finish voorbij het Maximiliaanpark. Brussel verwacht tijdens de etappe van zaterdag en de ploegentijdrit van zondag 1 miljoen toeschouwers.

Kassou’s aantijgingen worden door de verantwoordelijke overheden met klem ontkend. ‘De controles zijn er al langer bezig en zullen ook na de doortocht van de Tour doorgaan’, stelt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). ‘Brussel is onze hoofdstad. Het is nodig dat het er het hele jaar door - of er nu een Tour begint of niet - netjes is. En dat mensen die naar het Noordstation gaan in een veilige en geruststellende omgeving naar hun werk kunnen pendelen. Verder moet u daar niets achter zoeken’, zei De Block.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) kreeg er maandagavond vragen over op de gemeenteraad. Hij stelt dat de politieactie van de voorbije weken meer dan acht weken geleden gepland werd met de preventiedienst Bravvo. ‘Als de stad de migranten wil verbergen, zou ze de Tour de France niet naar Brussel hebben gebracht’, zei eerste schepen Benoit Hellings (Ecolo), ook bevoegd voor sport.

Brussel kreeg in 2017 de Grand Départ toegewezen van organisator ASO toen zich al enkele jaren flink wat migranten nabij Brussel-Noord en het Maximiliaanpark ophielden.

Zowel Close als De Block noemt het de voortzetting van een volgehouden beleid. De evacuatie van het park was volgens Close mogelijk omdat er 90 extra plekken vrijkwamen in de daklozenopvang van Samusocial. Die zou de migranten ook op de hoogte hebben gebracht dat ze naar de daklozenopvang moesten.

De hele situatie bewijst nog maar eens hoe lastig het is een structurele oplossing voor hen te vinden. Vlak voor de verkiezingen kwam na jaren van gekibbel tussen Brussel-stad, het gewest en de federale overheid een compromis uit de bus.

De druppel was het vertrek van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn omdat chauffeurs en pendelaars klaagden over de overlast door migranten. Die gebruiken Brussel als hub om door te reizen naar snelwegparkings of andere plekken om in trucks te klimmen en illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.