Van Ranst scherp voor opeengepakte feestvierders

In Anderlecht en in Elsene moest de politie in de nacht van zaterdag op zondag tussenbeide komen bij verboden samenscholingen van feestvierders. 'Hebben ze niets onthouden van de voorbije maanden?', reageert viroloog Marc Van Ranst.

In Brussel werden in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende plaatsen spontaan feestjes gebouwd op openbare pleinen. Daarbij kwamen telkens honderden personen bijeen, zonder de afstandsmaatregelen in acht te nemen.

De politie moest tussenbeide komen in Anderlecht, waar zaterdagnacht zo'n 500 mensen samen kwamen voor een groot vuur en muziek. Zo'n samenscholing is nog steeds verboden. De politie moest ingrijpen en evacueerde het plein. Een gelijkaardig tafereel speelde zich af aan het Flageyplein in Elsene. Ook daar waren honderden mensen samengestroomd voor een geïmproviseerd concert. Er werd gedanst en feestgevierd, maar ook daar zonder afstand te houden of een mondmasker te dragen.

'Hebben ze niets onthouden?'

In beide gevallen kon de politie zonder incidenten ingrijpen. Viroloog Marc Van Ranst was in VTM-nieuws scherp voor de feestvierders. 'Hebben ze van de voorbije maanden niets onthouden?', wierp hij op. 'We hebben nog altijd meer gevallen per dag dan bijvoorbeeld in Peking, waar men zich ernstige zorgen maakt en nieuwe maatregelen neemt.'