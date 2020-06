Vanaf 1 september 100 kilometer per uur op Brusselse ring

De snelheid op de ring rond Brussel wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vrijdag meegedeeld.

Een van de maatregelen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 is een snelheidsverlaging op de Brusselse ring van 120 naar 100 kilometer per uur. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft na overleg met haar Brusselse collega Elke Van den Brandt (Groen) beslist dat die vanaf 1 september ingaat.