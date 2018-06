Vanaf donderdag zware verkeershinder naar Brussel vanuit Gent

Van 1 juli tot 1 september gaat de Leopold II-tunnel volledig dicht. Deze week wordt het aantal rijstroken al beperkt. Wat kunt u doen?

De Leopold II-tunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste tunnel van het land. Dagelijks pendelen er zo'n 40.000 voertuigen door de tunnel.

De tunnel was van 1 mei tot 1 juli al 's nachts, behalve in het weekend, gesloten. Nu gaat hij dus twee zomermaanden lang volledig dicht. Om de veiligheid te verzekeren, het rijcomfort te verbeteren en de bovengrondse overlast te beperken wordt de Leopold II-tunnel grondig gerenoveerd. Zowel de waterwering als de rijweg worden vernieuwd en er komen nieuwe camera's en verlichting. Er worden ook 17 nieuwe nooduitgangen bijgebouwd.

'De volledige sluiting wordt de dagen voordien al voorbereid', meldt het Vlaams Verkeerscentrum. 'Vanaf donderdag 28 juni om 9 uur gaat het verkeer op de E40 van Gent naar Brussel over één rijstrook ter hoogte van Sint-Agatha-Berchem.'

Vanaf zaterdag 30 juni om 22 uur tot eind augustus is de tunnel in beide richtingen volledig afgesloten. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid met één rijstrook per richting.

'Wie echt met de auto naar Brussel moet, doet er goed aan de buurt van de Leopold II-tunnel te vermijden', adviseert Brussel Mobiliteit. 'Er zijn alternatieve routes voorzien.'

Maar wees gewaarschuwd: er wordt veel hinder verwacht, ook op de alternatieve routes.

Wat kan het fileleed verzachten?

Pendelparkings

Er is een gratis pendelparking aan de Heizel met aansluiting op de metro.

Aan Parking C op de Heizel worden 1.000 parkeerplaatsen ingericht als gratis pendelparking. Deze parking bevindt zich op 10 minuten stappen van metrostation Koning Boudewijn en van tramlijn 7. Tussen 06.30 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds is een gratis pendeldienst met collectieve taxi's voorzien tussen de parking en het metrostation.

Inkomend verkeer rijdt best via de A12 om het noorden van het gewest te bereiken. Voor het zuiden van het gewest is de Industrielaan (Anderlecht) de aanbevolen route. Voor het uitgaand verkeer gelden dezelfde routes, aangevuld met de Ninoofsesteenweg (N8).

Openbaar vervoer of fiets

'Kies zoveel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets', raadt Brussel Mobiliteit aan, al is het voor een deel van uw pendeltraject. 'Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn verhogen hun capaciteit in juli en augustus.'

De voorstadstreinen (S3, S4 en S10) krijgen meer capaciteit tijdens de zomermaanden en indien nodig wordt tijdens de spits meer capaciteit voorzien op lijn 60.

De Lijn plant meer en grotere bussen. Bij de MIVB zullen sommige buslijnen vaker rijden en wordt de frequentie verhoogd op de tramlijnen 19, 51 en 82 en op alle metrolijnen.

Daarnaast wordt aangeraden om zoveel mogelijk te carpoolen.

Nieuwe regels rond basiliek

In de onmiddellijke omgeving van de tunnel gelden volgende tijdelijke verkeersregels.

Rond het Elizabethpark en de basiliek wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd om sluipverkeer in de wijken te vermijden en de doorstroming van inkomend verkeer te bevorderen. Er komt een busbaan in wijzerzin en een rijstrook voor personenwagens in tegenwijzerzin. Na de zomer wordt het eenrichtingsverkeer weer afgeschaft.

Op de Keizer Karellaan richting centrum komt een busbaan die na de zomer zal behouden blijven.

De Sainctelettesquare wordt ingericht als een rotonde met verkeerslichten. Door twee afslagstroken af te schaffen, kunnen blokkeringen vermeden worden.

Op zowel de Keizer Karellaan als de Leopold II-laan worden de verkeerslichten aangepast voor een zo vlot mogelijke doorstroming zonder de veiligheid van overstekende voetgangers in gevaar te brengen.

Nieuw wegprofiel Keizer Karellaan

Tegen 1 juli wordt voorts het wegprofiel van de Keizer Karellaan richting centrum aangepast. Er komt een busbaan waarop ook hulpdiensten, taxi's en motorrijders mogen rijden en een rijstrook voor personenwagens.

Daarnaast komt een afgescheiden tweerichtingsfietspad.

De busbaan blijft na de zomer behouden. Staduitwaarts blijven twee rijstroken voor personenwagens behouden. Doel van deze maatregelen is de mensen aan te raden hun route aan te passen vanaf de Ring (R0) en de impact op de omliggende wijken te verlichten.

Na de zomer van 2018 wordt de Leopold II-tunnel ook nog in de zomers van 2019 en 2020 volledig afgesloten. In totaal zal de renovatie 39 maanden duren.