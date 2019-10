Vanhengel: 'Afschaffing woonbonus zal prijzen niet doen dalen'

‘De afschaffing van de woonbonus zal de vastgoedprijzen niet doen dalen’. Dat zegt gewezen minister Guy Vanhengel (Open VLD). ‘De Vlaamse regering zou beter nog eens goed nadenken over haar hervorming.’

Uit statistieken van Statbel blijkt dat de woningprijzen in het Brussels Gewest de voorbije twee jaar aan hetzelfde tempo zijn gestegen als in Vlaanderen. Nochtans schafte toenmalig Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) de woonbonus in 2017 af, in ruil voor een vrijstelling tot 175.000 euro op de registratierechten die een gezin op de aankoop van een eerste woning betaalt.

De nieuwe Vlaamse regering-Jambon doet nu hetzelfde, met als argument dat de woonbonus de woningprijzen sneller heeft doen stijgen in Vlaanderen. Alleen kiest Vlaanderen er voor om het tarief van de registratierechten te doen dalen van 7 naar 6%, met een beperkte vrijstelling voor goedkopere woningen. De aankondiging leidt ertoe dat de telefoons bij de notarissen sinds kort roodgloeiend staan. Voor een gemiddelde woning kan het totale verlies op lange termijn fors oplopen, al geldt dat natuurlijk alleen voor nieuwe contracten.

'Dat de prijzen in Brussel niet gedaald zijn, verwondert me niet. Dat was ook het uitgangspunt niet.' Guy Vanhengel oud-minister

‘Mij verwondert het niet dat de prijzen in Brussel niet gedaald zijn. Dat was ook het uitgangspunt niet. Wat hebben wij wel gedaan: de subsidie voor het hebben van een woning is vervangen door het verwerven van een woning. In Brussel zijn veel huurders. Als zij nooit een woning kunnen kopen, kunnen ze ook nooit profiteren van de woonbonus’, zegt Vanhengel.

