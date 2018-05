Vanhengel verkiest Brusselmodel Vuye en Wouters boven dat van N-VA

'De analyse en de voorstellen van Hendrik Vuye en Veerle Wouters over Brussel zijn beter doordacht, haalbaarder en verstandiger dan wat door de N-VA wordt verteld', zo reageert de Vlaamse nummer één in de Brusselse regering, Guy Vanhengel (Open VLD), op het Brusselboek van de twee ex-NVA'ers.

'De regering-Bourgeois heeft Brussel losgelaten', zo poneren Vuye en Wouters in een interview met De Tijd. Ze hekelen dat Sven Gatz (Open VLD), de Vlaamse minister voor Brussel, zich niet wil bemoeien met Brusselse zaken. 'Wij stellen voor dat minstens één Vlaams minister - een Brusselaar - in de Brusselse regering zetelt en dat de eerste zes Vlaamse verkozenen in het Brussels Parlement ook automatisch in het Vlaams Parlement zetelen. Zo weten Vlaanderen en Brussel beter van elkaar waar ze mee bezig zijn', aldus Vuye en Wouters.