Vanhengel waarschuwt Franstaligen voor communautair avontuur

Als de Franstaligen tegen een Nederlandstalige meerderheid in toch doorzetten met de decumulregeling, spelen ze volgens Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) met communautair vuur.

De Brusselse N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Parlement, Johan Van den Driessche, hing de kat de bel aan. Hij waarschuwde ervoor dat de Franstalige partijen in Brussel een ‘communautaire bom’ willen gooien. Met een Franstalige wisselmeerderheid van PS, Défi en Ecolo willen zij een decumulregeling goedkeuren, zonder dat daarvoor een meerderheid aan Nederlandstalige zijde is. Alleen Groen en de sp.a zijn ervoor.

Voor het eerst laat nu ook Guy Vanhengel (Open VLD), de nummer één aan Vlaamse zijde in de Brusselse regering, weten dat dit ongezien is.

Het zou, in de geschiedenis van de Brusselse instellingen, een primeur, een precedent zijn, mocht een Franstalige (wissel-)meerderheid pogen iets op te dringen aan een uitgesproken Nederlandstalige meerderheid, die er tegen is. Guy Vanhengel Brussels minister

‘Het zou, in de geschiedenis van de Brusselse instellingen, een primeur, een precedent zijn, mocht een Franstalige (wissel-)meerderheid pogen iets op te dringen aan een uitgesproken Nederlandstalige meerderheid die er tegen is. Dit is nooit eerder vertoond. Het is spelen met communautair vuur’, laat Vanhengel weten aan De Tijd.

Buitenspel zetten

Hij legt ook uit hoe de Franstaligen de Vlaamse meerderheid buitenspel willen zetten. ‘Net zoals er in het federale parlement iets bestaat als de ‘alarmbelprocedure’ bestaat er in Brussel een systeem om communautaire conflicten te vermijden. Indien er, bij een eerste stembeurt, in beide taalgroepen geen meerderheid gevonden wordt, kan er, na een afkoelingsperiode, bij gewone meerderheid worden beslist indien slechts één derde van een van beide taalgroepen wordt gehaald’, zo legt Vanhengel het systeem uit dat werd bedacht om een eventuele blokkering van Brussel door het Vlaams Belang te vermijden.

Wanneer men het Brussels model op de helling wil zetten, moet men dat doen. De kans is dan groot dat de Brusselse regering volledig vleugellam wordt. Guy Vanhengel Brussels minister

‘Het ongehoorde is’, zo gaat Vanhengel verder, ‘dat sommigen dit systeem nu oneigenlijk willen gebruiken, niet om het communautaire conflict te vermijden, maar om het op te poken. Dat is een gevaarlijk spelletje. Wanneer men het Brussels model op de helling wil zetten, moet men dat doen. De kans is dan groot dat de Brusselse regering volledig vleugellam wordt’, zo waarschuwt Vanhengel de Franstalige partijen.